Про бостонский теракт снимут фильм

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Американский режиссер Дэвид Гордон Грин снимет фильм под названием "Сильнее" про теракт на Бостонском марафоне, совершенный в апреле 2013 года, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Lenta.ru
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По данным издания, в центре картины находится фигура Джеффа Баумана, потерявшего при взрыве обе ноги. Мужчина находился на финишной прямой, ожидая, когда закончит забег его близкая знакомая. В больнице 27-летний Бауман начал писать книгу "Сильнее". Весной 2014 года она стала бестселлером. Книга Баумана стала основой для фильма, сценарий по ней написал Джон Поллон.
Напомним, теракт на марафоне в Бостоне унес жизни 3 человек, еще 280 пострадали. Два взрыва с разницей в 12 секунд организовали братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. Тамерлан спустя несколько дней после инцидента погиб в перестрелке с полицией. Его младший брат был арестован, ему грозит смертная казнь.