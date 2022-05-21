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Проблемы отрасли сенаторы обсудили с медиаторами

Депутаты Сената Парламента Ляззат Сулеймен, Канатбек Сафинов и Рыскали Абдикеров встретились с представителями Министерства информации и общественного развития, акимата Кызылординской, Мангистауской и Атырауской областей и медиаторами данных регионов. В ходе встречи были обсуждены вопросы совершенствования законодательства в сфере медиации, а также поправки, предложенные к внесению в Конституцию Республики Казахстан.

Свои предложения по развитию института медиации на встрече озвучили и сами медиаторы, также они рассказали о проблемах, имеющихся в данной сфере.

По итогам встречи было решено запланировать проведение заседания с представителями Верховного суда, руководством Министерств информации и общественного развития, внутренних дел, а также юстиции где будут обсуждены актуальные вопросы в сфере медиации.

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