Пробуждение новой жизни

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Сергей Наговицын

Талантливый художник и педагог Ирина Губа представила свои работы в Музее искусств им. А. Кастеева.

фото Юрия Беккера

В России ей пришлось оставить студию живописи «Аквамарин» на попечение близких и продолжать педагогическую практику удаленно.

– Когда мы с мужем только приехали в Казахстан, нас сразу же стали везде приглашать, показывать достопримечательности, – рассказывает художница. – Я просто влюбилась в людей, в Алматы, в культуру, и мне здесь захотелось остаться. Стала много писать горы и, конечно же, яблоки – это для меня, наверное, самая любимая тема. Яблоко – символичный объект, о нем очень много сказано и написано в различных культурах и источниках. С одной стороны, это символ грехопадения, с другой – плод любви, наслаждения, удовольст­вия, расцвета, весны. Для меня это как пробуждение новой жизни.

Судя по работам Ирины, а на выставке их представлено более тридцати, как автор она уже давно состоялась. Сразу же бросается в глаза техника. Картины в духе импрессионизма, натюрморты, портреты просто сочатся цветом. Как объясняет сама художница, эту технику ее учитель Станислав Шаронов называет «краски из тюбика». То есть цветопередача осуществляется не за счет смешения красок, чтобы добиться плавных переходов и полутонов, а иначе. Уверенными мазками художница добивается как бы эффекта мозаики на холсте.

И если при близком, детальном рассмотрении можно различить лишь отдельные фрагменты, нанесенные чистым цветом краски, то уже на расстоянии вытянутой руки эта мозаика набирает очертания, объем и заложенный автором смысл. Безусловно, автор не меньше времени проводит в смешении красок, но и тут либо добивается столь же безу­коризненной чистоты уже собственного оттенка, либо умудряется получить переходы за счет того, что масло не всегда чисто ложится на другой цвет.

Очень интересными у художницы получились подсолнухи. Ирина признается, что Ван Гог остается ее неос­поримым кумиром, но в ее интерпретации тема великого мастера выглядит и «звучит» по-другому. Так великий Ван Гог изобразил бы свою знаменитую тему, если бы сам был под впечатлением от Серова, Коровина, Врубеля. Это не что-то новое в обращении к знаменитому, а, скорее всего, его более продуманная в классическом смысле интерпретация.

К слову, сама художница рассказывает, что последнее время все больше тяготеет к порт­ретам. А в планах и замыслах Ирины Губа – стать членом Союза художников Казахстана, членом Творческого союза художников России (членом Союза художников РФ она уже является) и открыть студию в Алматы.

#выставка #художник #искусство #картины #Ирина Губа

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