Продукты должны быть доступными

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, по итогам прошедшей недели наблюдается снижение цен по восьми товарам: на яйцо – на 0,7%, на кефир – на 0,5%, на масло сливочное и крупу гречневую – на 0,4%, на рис и муку – на 0,2%, на сахар и рожки – на 0,1%. Средний индекс цен на хлеб, молоко, творог, говядину и соль стабилен. Для стабилизации цен на социальные овощи в период межсезонья в регионах заключили контракты на 137,9 тыс. тонн. Серик Жумангарин поручил регионам усилить работу по заключению форвардных договоров для недопущения роста цен.