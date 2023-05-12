Продвигать идеи толерантности

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали и министр толерант­ности и мирного сосуществования ОАЭ Нахаян бен Мубарак аль Нахаян подписали меморандум о взаимном сотрудничестве, нацеленный на активизацию со­вместной работы двух ведомств по вопросам популяризации ценностей толерантности и согласия в обществе. В частности, ведомства намерены сотрудничать по таким направлениям деятельности, как формирование толерантности у молодежи, борьба с религиозным экстремизмом, продвижение человеческих ценностей.

Как отмечается в сообщении МИОР, документ был подписан на полях форума «Инкубатор мировых правительств за толерантность», прошедшего в Абу-Даби. Министр Дархан Кыдырали также выступил одним из спикеров этого международного мероприятия.

Как отметил глава МИОР, выступая на форуме, в числе основных вызовов XXI века, которые волнуют мировую общественность, особое место занимают такие вопросы, как сохранение и укрепление толерантности, человеческого братства, взаимопонимания и мира. Он напомнил, что разразившаяся совсем недавно пандемия коронавируса очень ярко продемонстрировала значимость этих общечеловеческих ценностей.

Дархан Кыдырали рассказал о мерах, которые предпринимает Казахстан для укреплению меж­этнического и межконфессионального согласия в обществе. Он подчеркнул, что эти вопросы находятся в фокусе внимания у высшего руководства страны, Президент Касым-Жомарт Токаев всегда подчеркивает необходимость обеспечения стабильности и единства как ключевых условий развития государства. Казахстан предпринимает усилия и для укрепления диалога цивилизаций на международном уровне: наша страна регулярно проводит съезды лидеров мировых и традиционных религий, очередной из которых уже седьмой раз был проведен в Астане осенью 2022 года.

Министр также отметил особую роль массмедиа в распространении идей толерантности. Как отметил Дархан Кыдырали, СМИ могут внести весомый вклад в укрепление взаимопонимания и терпимости на глобальном уровне, если вместо языка враж­ды будут транслировать призывы к единству, примирению и духовному сближению стран и народов.

Во время пребывания в Абу-Даби министр информации и общественного развития Казахстана также провел встречи с министром толерантности и мирного сосуществования ОАЭ Нахаяном бен Мубараком аль Нахаяном и Генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин Мухаммедом Абдельсаламом.