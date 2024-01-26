Проект ученого ЕНУ вошел в шорт-лист премии World Summit Awards

Разработка ученого ЕНУ им.Л.Н. Гумилева Нурзады Амангельды вошла в шорт-лист всемирного конкурса World Summit Awards 2023. Это единственный проект из Казахстана, который отобран международными экспертами престижной премии от ООН. Всего на конкурс инновационные изобретения представили более 180 стран.

Фото: пресс-служба ЕНУ им.Л.Н.Гумилева

Проект Нурзады Амангельды отобран из 80 мировых инновационных изобретений в номинации «Inclusion and emprowment». Старший преподаватель кафедры технологии искусственного интеллекта факультета информационных технологий ЕНУ на всемирный конкурс от ООН представила интеллектуальную систему распознавания казахского жестового языка.

Уникальный инклюзивный проект ученого основан на искусственном интеллекте и не требует дорогостоящих датчиков, уникальных камер и суперкомпьютеров. Система автоматического сурдоперевода казахского жестового языка позволит улучшить качество жизни людей с нарушениями слуха и речи.

«Одобрение нашего проекта экспертами всемирного конкурса World Summit Awards вызывает большое доверие к инновационной составляющей нашего изобретения. Если мы привлечем внимание международных инвесторов к своей разработке, это будет большим достижением для нас», - отмечает ученый ЕНУ Нурзада Амангельды.

Нурзада Амангельды также в этом году во второй раз стала обладателем гранта «Jana asu» от ЕНУ, который ежегодно выделяется для поддержки коммерциализации результатов научной деятельности.

Эксперт World Summit Awards в Казахстане Анатолий Кременчуцкий отметил, что шорт-лист включает в себя 136 проектов из 60 стран.

«В прошлом году у нас было 8 номинантов от Казахстана, но ввиду того, что была большая конкуренция, в шорт-лист World Summit Awards попал только один – разработка ученого ЕНУ. Промежуточный результат конкурса будет объявлен 8 февраля. Далее команды, попавшие в шорт-лист номинантов, поедут в Чили на глобальный конгресс. Каждому из номинантов будет предоставлена площадка порядка 400 человек из ООН, представителей других правительств, членов жюри. Команды будут презентовать свои проекты, после чего жюри выберет победителя», - рассказал эксперт World Summit Awards в Казахстане Анатолий Кременчуцкий.

Стоит отметить, конкурс WSA проводится Организацией Объединенных Наций. Международные эксперты премии оценивают лучшие инновационные решения с глобальным значением.