Проект успешно осуществлен — Есимов о строительстве газопровода "Сарыарка"

Председатель правления АО "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов обьявил об официальном завершении строительства линейной части магистрали газопровода "Сарыарка", передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Это одна из пяти инициатив Елбасы Нурсултана Назарбаева, старт был дан в декабре прошлого года. Менее чем за год основная линейная часть трубы завершена. Ее длина составила 1061 километр. Это один из самых крупных инфрастуктурных проектов в истории нашей страны. Остались технические работы, которые будут завершены в ноябре, в декабре труба уже будет наполнена газом", — сказал Есимов на церемонии сварки "золотого" стыка магистрального газопровода "Сарыарка".
По его словам, в дальнейшем акимат будет проводить свою работу.
"Главная задача — обеспечение газом столицы, кроме того, городов, которые находятся по трассе трубы — это Карагандинская область, Караганда и другие города этой области, а также Акмолинской области. В дальнейшем будет вторая очередь. Это труба пойдет в Северный Казахстан, чтобы населенные пункты этого региона тоже были обеспечены газом", — добавил Есимов.
В заключение Есимов подчеркнул, что была проведена большая работа.
"Благодарен строителям, сварщикам, механизаторам, инженерам за оперативную работу, слаженную работу госорганов, которые были задействованы. Сегодня мы можем сказать, что проект успешно осуществлен", — заключил Есимов.