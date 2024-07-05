Профилактика и знания уберегут от наказания

Проблема размещения визуальной рекламы на государственном языке с ошибками не нова, но по-прежнему актуальна. Вот уж который год местные исполнительные органы Костанайской области ведут борьбу с неграмотно составленными текстами на баннерах, билбордах и растяжках. Управление культуры даже оказывает помощь рек­ламным агентствам в написании текстов на государственном языке. Организации, занимающиеся изготовлением и размещением рекламной продукции, обращаются в госорган с просьбой посмотреть и проверить тексты на казахском. И эта совместная работа приносит свои плоды. На улицах города стало меньше билбордов с несоответствиями и безграмотными текстами на государственном языке.

Однако до сих пор встречаются факты, когда вывески и другая информация представлены с ошибками или вовсе на одном языке.

– Согласно Закону «О языках в РК» все тексты реквизитов и визуальной информации располагаются в следую­щем порядке: слева или сверху – на государственном, справа или снизу – на русском языках, пишутся одинаковыми по размеру буквами. При этом перевод содержания рекламы не должен искажать ее основной смысл. Рекламодатель несет ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о рекламе в отношении ее содержания, языка, если не доказано, что это произошло по вине рекламопроизводителя либо рекламораспространителя, – говорит руководитель отдела управления культуры акимата Костанайской облас­ти Кенжегали Бимаганбетов.

В ближайшее время госорганы вновь выйдут в рейды для осуществления контроля за соблюдением законодательства в части размещения визуальной информации. Мониторинг проведут в городах Костанай, Рудный и Тобыл. Важно отметить, что исполнительные органы настроены прежде всего на предупреж­дение нарушений законодательства о языках, поэтому в ходе мониторинга планируют раздавать бизнесменам брошюры с разъяснением норм законодательства и словари-разговорники с часто употребляемыми словами и словосочетаниями.

Там же, где будут выявлены нарушения законодательства о языках, мониторинговые группы проведут разъяс­нение, укажут на ошибки и окажут практи­ческую помощь в правильном написании и размещении текстов на государственном и русском языках.

Кроме того, проблемы с употреблением государственного языка имеются и в сфере торговли.

– Мы должны помнить, что законодательство защищает интересы покупателя, так как он является услугополучателем. Каждый гражданин имеет право получать информацию на приемлемом для него языке. В нашем законодательстве указаны государственный и русский языки. В Законе «О защите прав потребителей» указаны право потребителей получать информацию и обязанности продавца по предоставлению информации о товаре, работах и услугах на казахском и русском языках. Информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается не предоставленной, – поясняет Кенжегали Бимаганбетов.

Еще один интересный момент, о котором многие предприниматели не знали, а покупатели даже и не слышали: кассовые чеки, которые выдают в магазинах и супермаркетах при совершении покупок, должны быть напечатаны также на двух языках с использованием специфических букв алфавита казахского языка. Так что во избежание недоразумений предпринимателям настоятельно рекомендуют принять меры по установке контрольно-кассовых машин, умеющих печатать чеки не только на русском, но и на государственном языках.