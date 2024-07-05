Профилактика и знания уберегут от наказания

Свежий выпуск
43
Валентина Мелехова, Костанай

Кассовые чеки и информация о товаре только на одном языке, а также ошибки в визуальной рекламе грозят предпринимателям административной ответственностью.

фото из архива "КП"

Проблема размещения визуальной рекламы на государственном языке с ошибками не нова, но по-прежнему актуальна. Вот уж который год местные исполнительные органы Костанайской области ведут борьбу с неграмотно составленными текстами на баннерах, билбордах и растяжках. Управление культуры даже оказывает помощь рек­ламным агентствам в написании текстов на государственном языке. Организации, занимающиеся изготовлением и размещением рекламной продукции, обращаются в госорган с просьбой посмотреть и проверить тексты на казахском. И эта совместная работа приносит свои плоды. На улицах города стало меньше билбордов с несоответствиями и безграмотными текстами на государственном языке.

Однако до сих пор встречаются факты, когда вывески и другая информация представлены с ошибками или вовсе на одном языке.

– Согласно Закону «О языках в РК» все тексты реквизитов и визуальной информации располагаются в следую­щем порядке: слева или сверху – на государственном, справа или снизу – на русском языках, пишутся одинаковыми по размеру буквами. При этом перевод содержания рекламы не должен искажать ее основной смысл. Рекламодатель несет ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о рекламе в отношении ее содержания, языка, если не доказано, что это произошло по вине рекламопроизводителя либо рекламораспространителя, – говорит руководитель отдела управления культуры акимата Костанайской облас­ти Кенжегали Бимаганбетов.

В ближайшее время госорганы вновь выйдут в рейды для осуществления контроля за соблюдением законодательства в части размещения визуальной информации. Мониторинг проведут в городах Костанай, Рудный и Тобыл. Важно отметить, что исполнительные органы настроены прежде всего на предупреж­дение нарушений законодательства о языках, поэтому в ходе мониторинга планируют раздавать бизнесменам брошюры с разъяснением норм законодательства и словари-разговорники с часто употребляемыми словами и словосочетаниями.

Там же, где будут выявлены нарушения законодательства о языках, мониторинговые группы проведут разъяс­нение, укажут на ошибки и окажут практи­ческую помощь в правильном написании и размещении текстов на государственном и русском языках.

Кроме того, проблемы с употреблением государственного языка имеются и в сфере торговли.

– Мы должны помнить, что законодательство защищает интересы покупателя, так как он является услугополучателем. Каждый гражданин имеет право получать информацию на приемлемом для него языке. В нашем законодательстве указаны государственный и русский языки. В Законе «О защите прав потребителей» указаны право потребителей получать информацию и обязанности продавца по предоставлению информации о товаре, работах и услугах на казахском и русском языках. Информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается не предоставленной, – поясняет Кенжегали Бимаганбетов.

Еще один интересный момент, о котором многие предприниматели не знали, а покупатели даже и не слышали: кассовые чеки, которые выдают в магазинах и супермаркетах при совершении покупок, должны быть напечатаны также на двух языках с использованием специфических букв алфавита казахского языка. Так что во избежание недоразумений предпринимателям настоятельно рекомендуют принять меры по установке контрольно-кассовых машин, умеющих печатать чеки не только на русском, но и на государственном языках.

#казахский язык #законодательство #қазақ тілі #изучение #государственный язык

Популярное

Все
Отечественные кинематографисты намерены снимать ко-продукцию с Нолливудом – нигерийским кинематографом
Увидеть средневековые замки на склоне горы – столь необычный туристический маршрут уже скоро может появиться в Петропавловске
Первые в стране круглосуточные библиотеки запустили в Алматы
Казахстанский фильм «Талақ» («Развод») Данияра Саламата удостоен Гран-при XXVI Шанхайского международного кинофестиваля, а актриса Амира Омарова – приза в номинации «Лучшая женская роль»
Алена Малькова-Солопова вносит свой вклад в развитие государственного языка
Разговорник на казахском языке: в помощь официантам и горничным
Юный домбрист из Приаралья стал звездой TikTok
Почти сто лет в музее хранится сабля Кенесары-хана
Детищу Каныша Сатпаева – рудничному поселку Жезды – исполняется нынче 80 лет!
Война для Пернебека Джумашева начиналась на Курской дуге
Те бои как мера нашей силы
На виражах судьбы
В эпоху глобальных сдвигов
Он был гордостью отечественной музыки
«Мед и немного полыни»
Продолжаются встречи парламентариев с избирателями
Игры кочевников на саммите Шанхайской организации сотрудничества
Ее зовут Хан-апа
Открылся завод минеральной воды
На то она и столица
Строительные рынки переезжают за город
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Онлайн-трансляция совместного заседания палат Парламента РК
Первая партия казахстанской говядины отправлена в Китай
В Алматы началось строительство «Тюркского Стоунхенджа»
Если трудности множатся, значит, победа где-то близко – это и девиз, и жизненная мотивация заслуженного тренера РК Сергея Седова
Журналисты получили ключи от квартир
В эти дни 70-летие отмечает известный режиссер Сергей Азимов
Известному защитнику «Кайрата» 70-х годов прошлого столетия Юсупу Шадиеву исполнилось 70!
Лучших в профессии отметили наградами
Будем беречь природу!
Работники СМИ получили квартиры от имени главы государства
Глава СКР Бастрыкин предложил вернуть в РФ смертную казнь
Заблудившегося в горах британца спасли кинологи МЧС
Столица – главный драйвер по привлечению инвестиций
Wimbledon: ни один представитель Казахстана не прошел квалификацию
Аномальная жара на юге Казахстана деформировала трассу
Первый в мире пассажирский поезд из углеродного волокна создали в Китае
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге

Читайте также

Игры кочевников на саммите Шанхайской организации сотруднич…
Открылся завод минеральной воды
Продолжаются встречи парламентариев с избирателями
Компании взяли дополнительные обязательства

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]