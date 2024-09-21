Программа беззалогового товарного кредитования работает

Экономика
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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В Атырауской области началась реализация программы беззалогового товарного кредитования фермеров.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках поручения Главы государства крестьянским хозяйствам региона выдадут в виде товарного кредита 990 голов скота. Советник Премьер-министра Ералы Тугжанов, прибывший с рабочей поездкой в регион, разъяснил особенности товарного кредита и механизмы его действия.

Цель программы товарного кредитования – увеличить поголовье скота и тем самым повысить благосостояние сельских жителей. По условиям кредитования сельчане смогут взять беззалоговый беспроцентный товарный кредит для разведения домашнего скота.

– Мы провели совещание с сельскими предпринимателями. Сегодня фермеры страны, поддержавшие эту инициативу, раздали 8 880 голов мало­обеспеченным семьям. Система такова: к примеру, мы передаем в кредит 10 коров на пять лет. Из них первый год – каникулы, на второй год заемщик возвращает четырех животных, на третий – еще четырех. На четвертый год количество увеличится на 16 голов. А за семь лет можно вырас­тить поголовье до 24 животных, – рассказал Ералы Тугжанов.

Как сообщили в областном акимате, сегодня по предложению местных властей в рамках данной программы местные предприниматели выразили готовность предоставить товарные кредиты.

– Для стимулирования сельского населения и его вовлечения в предпринимательство мы поддерживаем товарный кредит. Приняв данное предложение, лично я планирую передать сельчанам 300 овец, 100 лошадей, 50 коров и 30 верблюдов. Таким образом, выиграет как получатель, так и поставщик живого кредита, – считает глава крестьянского хозяйства «Достан Ата» Сейтжан Балжигитов.

Руководитель другого крестьян­ского хозяйства – «Курман» из Кызылкогинского района – Курман Жанабаев выразил готовность передать в кредит 100 овец, 50 лошадей и 30 коров, а владелец крестьянского хозяйства «Ащысай» Жылыойского района Бахтыгали Жиенкулов согласился выдать «живым кредитом» 300 овец и коз, а также 30 лошадей.

Своим опытом товарного кредитования сельского населения поделились специально приглашенные в регион фермеры Актюбинской области.

– Кредитование мы начали рано. Крупные крестьянские коопе­ративы в Актобе отдали поголовье безработным и получателям АСП. В товарный кредит я передала 4 тысячи овец и 120 голов коров. Сейчас уже вернула до 40 процентов переданного скота. Это выгодно для обеих сторон. В целом сам кредит по программе «Ауыл аманаты» – это большая возможность для развития сельского хозяйства. Мы видим результаты реализации данного проекта, – рассказала предприниматель из Актюбинской области Камшат Тулеуова.

#программа #Атырауская область #фермер #беззалоговое товарное кредитование

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