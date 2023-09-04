Проигнорировавший предупреждения полиции водитель на следующем километре попал в ДТП, погибли двое

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

2 человека погибли в ДТП в Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции региона.

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области

3 сентября на 18 километре трассы областного значения Атырау – Индер водитель автомобиля Toyota, не справившись с управлением, перевернулся на обочине.

В результате 25-летний водитель и 26-летний пассажир от полученных травм погибли на месте.

В ДП отметили, что перед происшествием с водителем на 17 километре трассы полицейские провели профилактическую беседу.

 

#полиция #гибель #ДТП #происшествия #Атырауская область #ДП

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