Прорыв в космонавтике

Выставку посвятили знаменательному событию – 35-летию со дня запуска космического корабля многоразового использования «Буран».

«В экспозиции, посвященной легендарному творению советских конструкторов, представлены фотографии, конверты с марками, на которых изображен «Буран», письма с правительственными поздравлениями, значки, – сообщили в музее. – Посетители смогли ознакомиться с историей советской многоразовой транспортной космической системы «Энергия-Буран». Узнать о многих любопытных фактах, связанных с ним».

– Каждый школьник в Байконыре знает многое о космонавтике, об истории создания космодрома, – говорит юный посетитель выставки Нариман Исаев. – Но в наш местный музей ходить на тематические выставки и мероприятия всегда полезно, здесь обязательно узнаешь что-то новое. Данная выставка не стала исключением, тем более что к «Бурану» у любителей космонавтики всегда был особый интерес, это же уникальный летательный аппарат.

Посетители выставки, к примеру, узнали, что в создании многоразовой космической системы «Энергия-Буран» принимали участие более 1 200 предприятий и организаций, почти 70 министерств, а в течение 18 лет над этой программой в СССР работали свыше миллиона человек. Школьникам рассказали о том, что в состав ракетно-космического комплекса «Энергия-Буран» входили универсальная сверхтяжелая ракета-носитель «Энергия», орбитальный корабль «Буран», а также средства наземной космической инфраструктуры ракеты-носителя и орбитального корабля.

Запуск «Бурана» стал важной вехой в освоении человеком космического пространства. Многоразовый орбитальный корабль представлял собой принципиально новый для космонавтики того времени летательный аппарат. По внешнему виду напоминал самолет системы «бесхвостка», был оснащен килем и крылом переменной стреловидности. Снаружи весь корпус корабля был покрыт специальным теп­лозащитным покрытием двух типов в виде плиток, которых на поверхность «Бурана» было нанесено 38 тыс.

Совершив два витка вокруг Земли, орбитальный корабль «Буран» через 205 минут приземлился на посадочную полосу аэродрома «Юбилейный». Впервые в мире была проведена посадка орбитального корабля в автоматическом режиме.

С помощью «Бурана» можно было доставлять на орбиту космонавтов и полезные грузы массой до 30 тонн, а также проводить ремонт и обслуживание космических аппаратов. В начале 90-х годов программа «Энергия-Буран» из-за отсутствия финансирования была закрыта.