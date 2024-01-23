Против насилия

В ходе встречи председатель Комитета по делам молодежи и семьи Кайрат Камбаров обсудил с представителями неправительственной организации результаты проекта.

Как сообщает пресс-служба МКИ, проект реализуется с 2023 года в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской, Акмолинской областях и городе Астане. Обучающие тренинги по работе с агрессорами прошли 70 сотрудников кризисных центров, 280 инспекторов группы по защите женщин от насилия, а также участковые инспекторы регионов. В работе с агрессорами используется канадская методика ODARA, с помощью которой можно спрогнозировать риски совершения повторных насильственных действий у агрессоров.

В целом оказано порядка 400 консультаций. По результатам данной работы в законопроекте по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, который сейчас рассматривается в Правительстве, предусмотрена норма по применению судом обязательной психологической помощи, направленной на изменение агрессивного поведения правонарушителя. В настоящее время агрессоры проходят обучение на добровольной основе, но, как показывает практика, этого недостаточно.

С текущего года проект будет реализован во всех регионах страны.