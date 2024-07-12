Проверенный опыт плюс технологии

Языковому центру, созданному при акимате Риддера, больше 15 лет. Как рассказала руководитель учреждения Куралай Садыкова, за это время специалисты накопили большой опыт, опробовали различные методики. В этом году здесь запустили еще пилот Soilesu, чтобы помочь людям общаться на бытовом уровне, в повседневности. Среди курсантов – работники предприя­тий, служащие, предприниматели, студенты, пенсионеры. Темы занятий – прос­тые жизненные ситуации: разговор в магазине, на улице, на остановке, в автобусе, в библиотеке…

– Бесплатный центр, где учат государственному языку, нужен как воздух, – убеждена педагог. – Роль государственного языка возрастает. На казахском проходят важные совещания, республиканские мероприятия, звучат доклады, выступления руководителей. Вся официальная документация поступает на государственном языке. Другими словами, в нашей стране расширяется сфера применения казахского языка. И мы, педагоги, заботимся, чтобы наши слушатели как можно быстрее заговорили на нем.

Специалисты, словно в театральной школе, погружают своих курсантов в предлагаемые обстоятельства. На одном занятии, например, разыгрываются диалоги на тему времени: нужно ответить, который час, когда закрывается магазин, сколько времени занимает дорога и т. д. Другой урок посвящен теме кухни: на казахском обсуждаются рецепты плова, мантов, баурсаков, пельменей. Дополнительно у преподавателей под рукой интерактивная дос­ка, обучающие интернет-платформы.

– Я прошла только первый этап, – рассказала жительница Риддера Ирина Варова. – Но уже начинаю понимать казахский язык и пробую на нем говорить. Всегда можно поучаствовать в конкурсах, чтобы проверить свой уровень.

На базе центра также регулярно проходят занятия с казаховедами. Например, мастер-класс «Үй баласымен базарлы, қонағымен ажарлы» – «Домашние праздники» руководитель учреждения посвятила методикам работы именно со взрослыми. Интерес преподавателей вызвал опыт применения современных технических средств. По словам Куралай Садыковой, чем старше человек, тем сложнее ему учить язык. Во-первых, сказываются загруженность работой, семейными обязанностями, вечный цейтнот. Во-вторых, с возрастом слабеют внимание и память, обучение идет сложнее. Возможно, трех небольших занятий в неделю недостаточно, чтобы довести речь до автоматизма.

– Отсюда страх общения: сказал не так, показался смешным, – пояснила педагог. – Возможно, пора подумать об уроках онлайн и коротких, но ежедневных встречах с преподавателем в соцсетях или мессенджерах в форме «вопрос – ответ». Можно обмениваться голосовыми сообщениями – это тоже разговорная практика.

Ирина Тишинская начала занятия казахским с осени 2023-го. По ее словам, за восемь месяцев она открыла для себя прекрасные традиции казахского народа, пополнила знания по истории страны и региона. И главное – ушел пресловутый языковой барьер. Если в первое время ее сковывали страх и неуверенность, то по ходу обучения все больше росло желание разобраться, попробовать, добиться результата. Мотивировала даже присказка, которую часто повторяла педагог: «В первом классе Абая не читают». Захотелось подняться до такого уровня, чтобы прочитать классика в оригинале.

– Вместе с преподавателями центра мы отпраздновали Наурыз, провели посадку саженцев в окрестностях Риддера, – рассказала Ирина. – Такие занятия казахским погружают в традиции народа, его культуру.

К слову, креативный проект по казахскому языку на днях стартовал также в Усть-Каменогорске. Здесь в течение всего лета на городском Арбате запустили конкурс с говорящим названием Qel soileseiik – «Давай пообщаемся». Участником может стать любой желающий. В программе – задания, викторины, игры, загадки… Победителям спонсоры приготовили ценные подарки.