"Провокации и предательство должны жестко пресекаться" – АНК о создании "народного совета" в Петропавловске

По мнению АНК, виновные должны быть наказаны в судебном порядке в соответствии с законодательством.

Фото пресс-службы АНК РК

Пресс-служба Ассамблеи народа Казахстана опубликовала обращение касательно провокаций в Петропавловске, сообщает Kazpravda.kz.

"Ассамблея народа Казахстана решительно осуждает провокационное заявление группы лиц от имени так называемого "Народного Совета города Петропавловск".

Мы, представители Ассамблеи народа Казахстана, заявляем, что территориальная целостность Республики Казахстан является незыблемой и гарантируется внутренним и международным законодательством.

Расцениваем данные действия как предательство интересов страны, направленное против конституционных устоев, безопасности, единства и стабильности в нашем государстве.

Мы - единый народ, и никому не позволим посеять вражду и недоверие в казахстанском обществе!

Подобные провокации крайне безответственны и должны жестко пресекаться компетентными органами. Виновные должны быть наказаны в судебном порядке в соответствии с законодательством.

Ассамблея народа Казахстана призывает граждан не поддаваться на подобного рода акции и сохранять присущие нашему народу мудрость, выдержку, доверие и взаимоуважение – основу нашего незыблемого единства и общественного согласия.

Казахстан – наш общий шанырак, и все мы, где бы ни находились, представляем нашу любимую Родину, а международное сообщество знает и признает нас как единую и сильную нацию.

Мы разные, но наше единство в многообразии. Мы никогда не отступим от этого принципа!" - говорится в тексте обращения АНК.

Напомним, в соцсетях распространился видеоролик о создании "Народного совета трудящихся города Петропавловск". Собравшиеся провозгласили свое движение, приняли учредительные документы и символику, в том числе печать красного цвета.

Комитет национальной безопасности РК квалифицировал распространяемое в соцсетях видео из Петропавловска как пропаганду сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ. На членов "народного совета" завели уголовное дело.