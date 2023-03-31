Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"

В соцсетях распространился видеоролик о создании «Народного совета трудящихся города Петропавловск». Собравшиеся провозгласили свое движение, приняли учредительные документы и символику, в том числе печать красного цвета.
Комитет национальной безопасности РК квалифицировал распространяемое в соцсетях видео из Петропавловска как пропаганду сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.
Как сообщается, 30 марта департамент КНБ по Северо-Казахстанской области начал досудебное расследование по статье «пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ».
Известно, что 19 марта в социальных сетях был размещен видеоролик о создании «Народного совета трудящихся города Петропавловск».
Как ясно из видео, собравшиеся провозгласили свое движение, приняли учредительные документы и символику, в том числе печать красного цвета. На собрании они обсудили систему образования страны, медицину и другие вопросы.
«В этот же день была образована межведомственная следственно-оперативная группа из следователей ДКНБ и ДП области. По делу назначены процессуальные прокуроры», - проинформировали в Генпрокуратуре.
Отмечается, что в рамках досудебного расследования проводятся оперативно-следственные мероприятия, в том числе обыски и выемки, а также назначены соответствующие судебные экспертизы.
«Ход расследования находится на контроле Генеральной прокуратуры», - добавили в ведомстве.
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