Бинокль и терпение

Понятие «бердвотчинг» не настолько распространено, чтобы не требовалось расшифровки. И если заменить его на более распознаваемое – «орнитологический туризм», легче станет ненамного, потому что быстро развивающееся в мире направление природного туризма пока еще робко входит на пространство Казахстана. Хотя знатоки уверяют: в стране для этого есть все самое главное. Или, по крайней мере, пока есть.

Если трудно конкурировать со старой Европой с ее историческим и архитектурным наследством или соревноваться в экзотике с древним Востоком, то у нас определенно имеются свои козыри в вопросах туристической привлекательности. У директора Центра прикладной биологии Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Сергея Скляренко на этот счет такие мысли:

– Казахстан интересен более или менее нетронутой и малоокультуренной природой. Туризм в целом будет развиваться до тех пор, пока у нас это есть. Когда экосреду избыточно облагораживают, она перестает быть естественной для всего живого, и это уже мало кого привлекает.

Орнитологический туризм в условиях, о которых говорит эксперт, обещает стать интерес­нейшим тревел-направлением, которое не требует особых усилий в развитии и поддержке. Потенциал его характеризуют несколько фактов.

В списке зарегистрированных на территории Казахстана, со слов Сергея Скляренко, числятся 526 видов пернатых: постоянно обитающие, зимующие, залетные и пролетные. Такое видовое разнообразие обеспечивает обширная территория страны с различными средами обитания – от пустыни до морской акватории. Плюс расположение под крупными транзитными маршрутами сезонных птичьих миграций. Так что познакомиться­ с редкими экземплярами в их естественной среде, будь то розовый фламинго, стервятник или дрофа, реликтовая чайка, саксаульный воробей или альпийская завирушка, желание вполне реалистичное.

Наблюдение за пернатыми и в чисто техническом смысле довольно доступная форма природного туризма. На своем профессиональном языке ученый называет птиц самым заметным видом наземных позвоночных, и чтобы последить за их жизнью, нужно не так-то много: ясная погода, берег озера или даже поле за аулом, фотоаппарат, бинокль и известный запас терпения.

Бизнес на крыльях

На самом деле бердвотчинг в Казахстане обнаружил себя десятки лет назад. Полевые выез­ды и фотоохоту на пернатых устраивали для зарубежных коллег свои же специалисты-орнитологи. Теперь маршруты, специально разработанные для наблюдения за птицами в природных ареалах, предлагают туристические фирмы, и таких на рынке немало. Вот только интерес к их турпродукту по-прежнему проявляют преимущественно иностранцы – профессионалы и любители из Европы, США, России. Для внут­реннего туризма это направление так и не получило большой популярности.

– Мы пытаемся изменить ситуа­цию, но пока получается замк­нутый круг. Чтобы приглашать людей в такие туры, нужны специалисты, хорошо разбирающиеся в вопросах орнитологии, простому гиду всех знаний не освоить. Но чтобы привлечь профессионалов, этот вид туризма должен стать регулярным. Так что все упирается в спрос на такой формат путешест­вий, – объясняет организатор фестиваля «Крылья Алаколя» Наталья Боровая.

Тринадцать лет назад тематический фестиваль зародился больше как развлекательный ивент, но вскоре стал обращаться­ к серьезной экологической проб­лематике. Сейчас в его повестке – намерение обратить внимание общественности на сам факт существования птиц. Как ни странно, для многих он остается­ вне осознания, а это портит жизнь и птицам, и самим людям.

– Но мы замечаем важные сигналы. Стоит человеку хоть немного вникнуть в тему – для начала просто узнать, какие птицы обитают рядом, чем они особенны – и границы интереса начинают расширяться. Ну а когда появляется желание больше узнавать об окружающем мире, можно рассчитывать и на развитие массового природного, в том числе орнитологи­ческого туризма на внут­реннем рынке, – заключает Наталья.

Павлу Аджигильдяеву, орнитологу-любителю и экоактивисту, тоже небезразличны отношения жителей городов и городской фауны.

– Люди часто не замечают, что птичье население сок­ращается, меняется его состав. Это происходит как будто не быстро – по одному-два процента каждый год. Но за десятилетия успевают исчезнуть популяции, подвиды и даже виды птиц, – ­утверждает волонтер.

Систематический учет и изучение пернатых в Казахстане активно велись в 60-х годах прошлого столетия. В научном издании о птицах Алматы, в котором остались сведения с той поры, Павел обнаружил показательный факт: за день прогулки по городу исследователи насчитывали до 60 видов птиц. Сейчас, по его собственным наблюдениям, их можно зафиксировать не больше двух десятков.

– Все реже стали встречаться­ такие привычные городские птицы, как скворцы, соловьи, ласточки, стрижи. Вероятно, они нуждаются в помощи, но мы не можем этого знать, потому что исследований проводится не так много, – зак­лючает орнитолог.

Охота пуще неволи

Ради статистики можно обратиться к мировым данным. Они утверждают, что за последние 10 лет численность перелетных птиц в глобальных масштабах сократилась более чем вдвое.

– По Казахстану подобных данных нет. Но сомневаться не приходится: наши птицы страдают от тех же проблем, что и их сородичи, – комментирует директор Центра прикладной биологии Сергей Скляренко.

Основная беда в птичьей судьбе – сокращение естественной среды обитания, чему способствует человеческая деятельность. В той же связке экология и изменения климата.

В этом году в национальную Красную книгу занесены сразу два вида хищников: белоголовый сип и черный гриф, и теперь все пять представителей падальщиков, встречающихся в Казахстане, причислены к особо охраняемым видам. Еще один из них – бородач – краснокнижным стал еще в бытность Советского Союза, а сегодня в алматинских горах предположительно остается всего лишь три пары этих птиц.

Соколиный центр «Суңқар» в Алматы заработал больше 35 лет назад, как говорит его нынешний директор Ашот Анзоров, с целью пополнения популяции сокола балобана. К тому времени ловчая птица оказалась на грани исчезновения из-за варварского отлова и контрабанды. Вместе с коммерческим разведением и продажей «высоколиквидного» товара в арабские страны питомник поддерживал и гуманитарную часть проекта, выращивая и выпуская в естественную среду редкого хищника.

Как сообщает руководитель объекта, в целом из 3 тыс. выведенных в неволе птиц на свободу отпущено больше 800 особей, содержание 600 из них оплатило государство по специальной природоохранной программе. Сейчас в «Сункаре» содержатся 500 представителей 15 видов обитающих на территории Казахстана пернатых хищников. И это до сих пор единственный крупный соколятник, где имеется опыт воспроизводства и возвращения в природу диких птиц, реабилитации пострадавших и передержки изъятых из незаконного оборота.

Но вернемся к главной мысли: как ни крути, это частный бизнес, который, если и занимается благотворительностью, то исключительно из личных побуждений его владельцев. Если вопрос сохранения биологического фонда страны и, само собой, не только ради развития экотуризма, встает в ряд приоритетов, сопровождение природоохранных программ требует совсем другого уровня ответственности и поддержки.

Без соловьиной трели

Так случилось, что крупные и более продвинутые по эволюцион­ному пути хищники оказались наиболее уязвимыми перед глобальными экологическими изменениями. Но страдают и те, кто меньше размерами и ниже в пищевой цепочке. Просто о них реже говорят. Но это все равно не уменьшает масштаба угрозы. Особенно если речь идет о птицах, традиционно проживаю­щих рядом с людьми.

Сергей Скляренко потери в экосистеме урбанистических городов объясняет тем, что пернатым жителям в них становится невыносимо жить.

– Вопросы сохранения биоразнообразия должны включаться в план развития города, – убеж­дает ученый. – И все рекомендации на этот счет давно расписаны. Нужно только избавиться от ошибочного представления, что из-за заботы о нуждах птиц и других участников биосистемы станет дороже содержание городской среды. Это не так.

Дальше эксперт рассуждает, что с точки зрения финансов не важно, какое именно сажать дерево: ягодный кустарник, который будет кормить птиц зимой, дерево с удобной для гнез­дования архитектурой или другое дерево, не подходящее ни одному виду птиц. Так при одинаковых затратах можно получать разный результат.

Необходимо, по мнению специалиста, сохранять на городских территориях участки разнотравья – среду для обитания насекомых, в подстригаемых налысо газонах мало кто живет, а птицы в забетонированных и чисто прибранных мегаполисах обычно остаются без пропитания. Кормовую базу для них также сохраняет неубранная опавшая листва и деликатная химическая обработка зеленых насаждений. Городским птахам нужны доступные источники воды и забота людей в зимнюю пору.

Развитие орнитологического туризма – идея вполне здравая и рациональная, способная стать к тому же прибыльной и имиджмейкерской. Если только вовремя позаботиться о благополучии самого объекта турпривлекательности – пока он еще прилетает, вьет гнезда и выдает свои заливистые трели.