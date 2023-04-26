Пусть меня научат!

На протяжении четырех дней учащиеся колледжей демонстрировали навыки, полученные в аудиториях, непосредственно в производственных мастерских и в цехах предприятий-партнеров. Региональный чемпионат проходил на базе 14 ведущих колледжей города, где в рамках проекта «Жас маман» предусмотрены центры компетенций с современным техническим оборудованием.

204 участника по 45 компетенциям доказывали, что они успешно готовятся к профессиональной деятельности и готовы хоть сегодня отправиться на производство. Региональный этап чемпионата WorldSkills прошел по целому ряду направлений, включая информационно-коммуникационные технологии, производственные и инженерные технологии, сферу услуг, образование, медицину, творчество и дизайн, строительную индустрию, транспорт и логистику.

По итогам чемпионата по критериям международной системы оценки CIS дипломов I степени удостоены 50 учащихся, дипломы II степени вручены 52 студентам, дипломы III степени – 47. Победителями в номинации «Лучший специалист» признаны шесть учащихся колледжей.

Обладатели дипломов I степени, признанные лучшими, получили путевки на республиканский чемпионат WorldSkills Kazakhstan 2023, проведение которого запланировано на июнь текущего года.

Учащемуся ГККП «Политехнический колледж» Чингисхану Жетписбаеву предстоит отстаивать честь города в номинации Web-технологии. Равных в столярном деле на региональном конкурсе не оказалось Жололиддину Тургунбаеву из ГККП «Шымкентский аграрно-технический колледж». Молодой человек уверен, что так же блестяще он справится и с заданиями республиканского конкурса.

– В колледжах поэтапно реализуются задачи по принципу «подготовка специалистов для новой индустрии, отвечающих требованиям работодателей», – комментирует руководитель городского управления образования Жаннат Тажиева. – В частности, речь идет об обновлении содержания образования, повышении уровня профессионализма педагогов-инженеров, создании тесных связей с работодателями. Мы стремимся сделать все возможное, чтобы предприятия охотно принимали на работу наших выпускников и даже выстраи­вались за ними в очередь. В рамках Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» особое внимание уделяется качеству и конкурентоспособности технических и профессиональных специальностей.