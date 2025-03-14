Пусть пишет бойкое перо!

В Алматы действует уникальный литературный клуб, в котором состоят школьники. Несколько лет назад филолог и педагог Сая Скакова решила создать творческое пространство для юных литераторов. Сначала в гуманитарно-научной школе Ganibet, директором которой она является, занимались ученики начальных классов, затем образовался одноименный литературный клуб, куда уже могли свободно приходить ученики всех классов и разных школ города, чтобы учиться писательскому мастерству.

Бурное развитие сообщества началось с республиканской литературной олимпиады, которую также организовала Сая Скакова.

– В первом туре олимпиады участвовали более 500 детей. И мы с удивлением заметили, какие качественные и интерес­ные произведения к нам поступили. Мы понимали, что олимпиада завершится, а ребята хотят и дальше развивать писательский талант. Тогда мы решили поддержать их творческий порыв в литературном клубе, – пояснила руководитель клуба.

Встречи проходят раз в неделю по субботам. Под руководством Саи Саятовны дети пишут художественные истории, разбирают работы друг друга, проходят теоретический курс. Занятия бесплатные и ведутся на трех языках: казахском, русском и английском. Сейчас клуб посе­щают порядка 150 детей из разных учебных заведений Алматы. Занимаются как офлайн, так и в онлайн-формате.

Как заметила Сая Скакова, сначала дети писали только в одном жанре. У педагога была цель – познакомить школьников с жанровым разнообразием, рассказать им о литературных приемах.

– Мы писали не только рассказы и повести, но и сценарии для кино и мульт­фильмов. Начинали с небольших миниа­тюр. Очень важно, чтобы дети владели навыками выразительной речи, могли излагать свои мысли кратко и образно. Важное направление – повышение читательской грамотности. Мы читаем тексты, анализируем, рассуждаем, – говорит руководитель клуба.

С развитием сообщества Сая Скакова приглашала для проведения мастер-классов алматинских писателей. К примеру, писатель-фантаст и сценарист Маргарита Ленская и молодой автор, координатор литклуба Ильяс Юсуф преподавали детям уроки по написанию художественных текстов и вовлекали детей в совместные творческие проекты и литературные конкурсы.

– Для каждого приглашенного писателя мы составляем график. Например, Маргарита два месяца вела курс в нашем клубе. За это время она поделилась своим опытом, вместе с учениками отрабатывала практические задания. Это вдвойне полезно, ведь перед детьми не просто преподаватель, а пишущий автор, – отмечает собеседница.

По ее словам, главная ценность литературного клуба – полная свобода в творческом самовыражении учеников. Они сами выбирают темы, жанры, стили произведения, миксуют их и экспериментируют с формами. Во время написания работ проявляются и другие таланты: ребята начинают рисовать сюжетные картины, петь, играть на музыкальных инструментах и увлекаются анимацией.

В тесной связке с клубом идет литературная олимпиада, которая стартовала в октябре прошлого года. Ее проводит школа при поддержке центра «Алматы Дарыны».

– Это конкурс литературных работ детей от 6 до 17 лет. Олимпиада состояла из трех туров и проводилась в онлайн-формате в течение пяти месяцев. Заявки подали 550 школьников из государственных и частных школ Казахстана, – сообщила Сая Скакова.

В первом туре жюри олимпиады прочитало работы всех 550 участников. Во второй прошли 200, а на заключительный тур – 120 работ. И с каждым разом задания становились все сложнее. Если в первом туре дети писали тексты дома без ограничений во времени, то в третьем выполняли письменные задания в Национальной библиотеке РК в течение двадцати минут под видеонаблюдением и при участии представителя «Алматы Дарыны».

– Участники пробовали себя в разных жанрах, – продолжает педагог. – Не было ограничений в объемах – были тексты и до 120 листов! При этом что стихотворение, что объемный детектив оценивались по общим критериям: учитывались оригинальность идеи, творческий подход, выразительность и эмоциональность текстов.

Сая Скакова призналась, что не ожидала от юных авторов столь высокого уровня.

– Мы вникали в каждый рассказ, сказку, стихотворение. В них мы увидели душу ребенка, его ценности и устремления. И это настолько трогательно – будто читали личный дневник, при этом подмечали язык, слог и духовное наполнение. Выражаю большую благодарность родителям, учителям, которые прививают детям любовь к слову, нравственные ценности, – подчеркнула педагог.

Недавно в Национальной библиотеке состоялось награждение отличившихся в литературной олимпиаде. Победителям вручили дипломы и грамоты от Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК. Лучшие работы были опубликованы в сборнике, который представили в ходе торжественной церемонии.

Своими впечатлениями поделились участники олимпиады. Ученик 9-го класса 187-й школы Алматы Тэжун Пак – один из победителей. В первом туре олимпиады он написал рассказ «Панацея от гибели». В нем школьник передал свои внутренние переживания о близком человеке, который находится в опасности.

– В третьем туре я написал историю в футуристическом стиле «Последний патриот». Она рассказывает о воине, который беззаветно служит своей Родине, но попадает в драматическую ситуацию, – говорит школьник.

Тэжун признается, что идеи для рассказов приходят спонтанно, стоит только понаблюдать за жизнью.

– Я могу выглянуть в школьный коридор, вообразить себе какие-нибудь звуки, шаги и придумать целый сюжет за пять-десять минут. Иногда воображение уносит очень далеко, – улыбается он. – Моя учительница Жанна Сайлаубековна Тойбазарова помогает в редактировании текстов и раскрывает всю красоту литературного слова.

Другой победитель конкурса, ученик 8-го класса школы «Мирас» Кемаль Яров, долго выбирал тему для своего рассказа «Притча».

– Я писал о том, сколько недосказанного бывает в жизни подростков, когда они не хотят или стесняются говорить на волнующие их темы. Я и сам подрос­ток, поэтому для меня это хорошая возможность высказаться, – признался школьник.

Ученица 5-го класса 35-й гимназии Алматы Бижана Турганбекова представила в конкурсе детские рассказы о семье котиков, чем умилила жюри.

– Сначала я написала рассказ «Котенок Светочек». Это история пушистика, который растет среди веселых братьев и сестер, и у него счастливая семья. В рассказе «Семейные традиции» написала про семью Светочка и Натали, а также их детей. В рассказе «Кот Борис» говорится о постоянных вечерних чаепитиях котиков в кругу семьи. Думаю, такие традиции укрепляют семьи и приносят большую радость детям и их родителям. В третьем туре написала миниатюру «Мои волшебные сны» и получила Гран-при олимпиады, – говорит юная участница.

К слову, Бижана издала три книжки с рассказами о котиках и даже нарисовала иллюстрации к ним.

Десятиклассник международной школы «Мирас» Иван Удовиченко отправил на олимпиаду необычные стихотворения в японском стиле.

– Пишу в жанре хокку и танка. На первый тур я отправил работу, которая сос­тояла из 25 хокку. Это небольшой роман в стихах. Моим наставником выступила учитель русского языка и литературы Наталья Викторовна Кеневич.

Каждый из победителей отметил, что участие в республиканской литературной олимпиаде и литературном клубе позволяет творчески раскрываться, писать не в ящик, а смело отправлять произведения на суд жюри, пробовать и ошибаться, серьезно задумываться о писательском будущем и карьере, связанной с гуманитарными науками.