Путь к безъядерному миру

Август 1949 года

В разгар холодной войны через два года после первых успешных испытаний ядерного оружия в США, а затем и бомбардировок Японии руководство СССР приняло решение о строительстве испытательного полигона в районе Семипалатинска. И 29 августа 1949 года на казахской земле прогремел первый ядерный взрыв.

В последующем в течение 40 лет на полигоне было осуществлено более 450 взрывов, которые искалечили жизни свыше одного миллиона человек, нанесли чудовищный и невосполнимый ущерб экологии. Около 4,5 тыс. кв. км территории вследствие загрязнения радиоактивными изотопами стали непригодными для жизни.

О масштабах катастрофы можно судить лишь по одному факту: на Семипалатинском полигоне была произведена примерно половина всех ядерных взрывов в мире за всю историю существования этого оружия. Суммарная мощность ядерных зарядов, испытанных на полигоне, в 2,5 тыс. раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Февраль 1989 года

С этого времени началась история казахстанского антиядерного движения. 25 февраля 1989 года на республиканском телевидении было намечено предвыборное выступление Олжаса Сулейменова, который баллотировался кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР.

Неожиданно для всех поэт заговорил не о своей предвыборной программе, а о том, что случилось несколько дней назад на Семипалатинском полигоне, об утечке радиоактивных газов после очередных испытаний, о том, какую опасность представляют атомные взрывы, о том, что ядерные полигоны должны быть закрыты.

Спустя три дня было официально объявлено о создании антиядерного движения «Невада – Семей».

Август 1991 года

Последний взрыв на полигоне прогремел 19 октября 1989-го. А спустя два года – 29 августа 1991 года – своим Указом Первый Президент страны навсегда закрыл Семипалатинский ядерный полигон. На тот момент Казахстан в своем активе имел более 100 ракет, 1 040 ядерных боеголовок, 40 стратегических самолетов-ракетоносцев с соответствующим ядерным вооружением, 370 боеголовок для крылатых ракет, 148 шахтных установок и 600 кг оружейного плутония, из которого можно было изготовить десятки ядерных бомб.

Кроме того, на территории Казахстана в Актау был размещен уникальный ядерный реактор на быстрых нейтронах БН-350, при помощи которого можно было свободно обогащать уран. Наша страна добровольно отказалась от этого наследия в качестве принципиальной моральной императивы не только перед казахским народом, пострадавшим от ядерного оружия, но и перед всем международным сообществом.

Февраль 1994 года

Еще в декабре 1993 года Верховный совет РК ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия. С февраля 1994 года Казахстан стал членом МАГАТЭ и передал все свои ядерные объекты под его контроль.

Наша страна одной из первых на постсоветском пространстве ратифицировала и стала активным участником всех мероприятий, осуществляемых в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В 2019 году Казахстан ратифицировал и новый Договор о запрещении ядерного оружия.

Сентябрь 2006 года

Казахстан сыграл ключевую роль в создании безъядерной зоны в Центральной Азии. Соответствующий договор был подписан 8 сентября 2006 года в Семипалатинске всеми пятью государствами региона.

В 2014 году страны региона получили гарантии безопасности от «ядерной пятерки». Это стало важной вехой в укреплении как региональной безопасности, так и всего глобального режима нераспространения ядерного оружия.

Июль 2013 года

Казахстан также внес вклад в заключение Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, который стал важнейшим фактором региональной и глобальной стабильности.

В 2013 году в Казахстане были организованы два раунда переговоров, которые способствовали возобновлению работы «группы шести», куда входили Великобритания, США, Россия, Франция, Германия, КНР. Именно эти встречи во многом открыли дорогу для последующих успешных переговоров, завершившихся в итоге подписанием в Женеве Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану в 2015 году.

Декабрь 2015 года

В рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 8 декабря 2015 года по инициативе Казахстана 135 странами была принята Всеобщая декларация ООН по достижению мира, свободного от ядерного оружия, соавторами которой стало 41 государство. Декларация призывает к полной ликвидации ядерного оружия.

Апрель 2016 года

В период председательства Казахстана в СБ ООН в 2017–2018 годах казахстанские дипломаты уделяли серьезное внимание вопросам ядерного разоружения и нераспространения.

Презентованный в 2016 году на саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне Манифест «Мир. XXI век», написанный Первым Президентом, обрел статус официального документа Генеральной Ассамблеи и СБ ООН. Этот факт наглядно показывает признание мировым сообществом усилий Казахстана в международном антиядерном движении.

Декабрь 2019 года

Частью международной программы по развитию «мирного атома» стал функционирующий на территории Ульбинского завода Банк низкообогащенного урана (БНОУ) МАГАТЭ.

Банк представляет собой механизм гарантированных поставок, используемый в случае крайней необходимости. Сегодня физический запас БНОУ составляет 90 метрических тонн. Он был доставлен на территорию двумя траншами в октябре и декабре 2019 года.

Важно отметить, что низкообогащенный уран не относится к радиоактивным отходам, но является неотъемлемым компонентом для изготовления ядерного топлива для АЭС. Семь депозитариев, в числе которых ЕС, Кувейт, Норвегия, ОАЭ, США, фонд «Инициатива по сокращению ядерной угрозы» и сам Казахстан, предоставили средства в размере 150 млн долларов для функционирования БНОУ в течение 10 лет.

Создание БНОУ – наглядный показатель высокого уровня доверия международного сообщества к Казахстану, результат 60-летнего положительного опыта гражданских поставок ядерного топлива, наличия современной технологической инфраструктуры и миротворческой политики, которой придерживается страна.