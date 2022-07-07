Фото: inform.kz
Общество
Путешествующий пешком по Казахстану 72-летний аксакал прибыл в Нур-Султан

История пешего путешествия 72-летнего аксакала Сарсенбая Котырашова не оставляет никого равнодушным. Несмотря на преклонный возраст, он полон сил и энергии. Его история вдохновляет многих казахстанцев совершать новые подвиги. Даже это пешее путешествие длиною в 8 тыс. км уже считается достижением для аксакала. Сегодня он дошел до Нур-Султана. По казахским традициям его встретили с распростертыми объятиями, бауырсаками и шашу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Я начал пешее путешествие 31 марта с Улытауской области. Мне хочется популяризировать исторический и географический центр Казахстана – Улытау. Также намерен составить список национальных ремесленников и возродить забытый 100 лет назад праздник «Кумыс мейрамы». Благодаря Аллаху, поддержке и вере народа, каждый день, несмотря на трудности, преодолеваю долгий путь пешим ходом, остаюсь верным своей цели», - сказал почетный неономад.

Аксакал раньше работал мастером по реставрации архитектурных памятников. Семь лет готовился к марафону «Был ли ты в Улытау?». Он намерен обойти 17 городов Казахстана до начала ноября. В общей сложности ему предстоит пройти 8 тыс. км. Путешественник уже преодолел половину пути и прошел весь южный, восточный регионы: Кызылорда, Туркестан, Шымкент, Тараз, Алматы, Конаев, Талдыкорган, Аягоз, Семей, Усть-Каменогорск, Павлодар, Караганда.

Путешествие Сарсенбай Котырашев планирует завершить в октябре-ноябре. В день в среднем проходит 40 км.

«Конечно же, возникают трудности. Как-то сломалась коляска, обувь стала непригодной. Однако даже в таких случаях на пути встречаются добрые люди. Увидев то, как я долго возился со сломанной коляской, незнакомец пригласил к себе домой, накрыл дастархан, починил коляску», - поделился путешесвенник.

Небольшая коляска стала своего рода чемоданом для путешествия. Аксакал поместил в нее палатку, спальный мешок, необходимые вещи и еду на дорогу. Такая коляска весит около 60 кг.

«Проблем с питанием не возникало. Нас окружают гостеприимные, щедрые люди. Незнакомцы угощают едой, покупают воду и все необходимое. Если Аллах даст здоровье и силу, мечтаю пешком добраться до Мекки», - добавил аксакал.

Как выяснилось, Сарсенбай Котырашев давно планировал совершить пешее путешествие по стране. Однако родственники и близкие уговаривали не выходить в дальний путь пешком. Тем не менее, аксакал оставался верным своей цели. В итоге добился желаемого.

Путешественнику предстоит пройти еще 4 тыс. км. Из Нур-Султана он отправится в Кокшетау, а затем в Петропавловск, Костанай, Актобе, Уральск, Атырау и Актау.

В столице аксакала встретила его группа поддержки с бауырсаками, шашу. Ему подарили теплый чапан, чтобы путешественник не заболел во время похода.

Сегодня вечером в Нур-Султане состоится встреча Сарсенбая Котырашова с ремесленниками Казахстана. Аксакал примет участие в оригинальной выставке ремесленников и в большом концерте «Біздің жәрмеңке», организованном «Казахконцерт» имени Р.Баглановой.

Популярное

Все
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
Назначен новый вице-министр здравоохранения Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 июля
Историческое достижение: казахстанка впервые вышла в полуфинал Уимблдона
Генсек ОБСЕ посетит Казахстан для изучения реформ Токаева
Одернула ребенка до перелома ключицы воспитатель детсада в Костанае
Недозволенные методы следствия: начато расследование в отношении экс-сотрудников Антикора по делу Ларисы Пак
КТЖ ждет кардинальная трансформация
Ержан Биржанов назначен вице-министром финансов
Дожди, град, шквал: погода на 7-9 июля в Казахстане
Переодевались и носили парики: группу из 11 закладчиков наркотиков задержали в ВКО
Токаев поручил превратить отечественные порты в ведущие хабы Каспия
Кустарный алкогольный "бизнес" накрыли в Алматинской области
Мост по шоссе Алаш после капремонта открыли в Нур-Султане
Стало известно о времени начала третьего боя Головкин – "Канело"
Любил играть на подоконнике: 3-летний мальчик выпал с 8-го этажа на глазах у матери в Семее
Казахстанская нефть экспортируется через КТК в штатном режиме – Минэнерго РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Избил имама в мечети житель Талдыкоргана
Яркая вспышка в ночном небе напугала жителей Тараза
Новые данные по расследованию январских событий озвучили в МВД
Военные действия в Украине: четыре месяца и миллионы судеб
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Приживется ли нулевая технология на юге Казахстана?
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Как министру несладко пришлось
ЖКХ: реформа не остановилась
"Разыгрывали талоны на бензин": в сеть попало видео со свадьбы сына начальника полиции Алматы
Взгляд изнутри: в каком состоянии находится конная индустрия Казахстана
Вице-премьер высказался о возможности возврата масочного режима
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июля
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Общество
"Они называли мои данные": петропавловец рассказал, как ста…
Общество , Здравоохранение , В мире , COVID
В ВОЗ заявили о росте заболеваемости COVID-19 в мире
Международное сотрудничество , Общество
Афганистан – Казахстан – Нидерланды: международный наркокан…
Общество
Мост по шоссе Алаш после капремонта открыли в Нур-Султане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]