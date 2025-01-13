Пять человек оштрафовали за плохие дороги в Павлодарской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В первые дни нового года порядка двух тысяч километров автодорог обследованы сотрудниками административной полиции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Выявлен 51 дефект, выдано 35 предписаний на устранение выявленных недостатков. За невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений к ответственности привлечены пять должностных лиц, на каждого наложен штраф. Стражи правопорядка отметили, что такие мероприятия проводятся в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, снижения уровня травматизма и смертности на дорогах региона.

Принцип «Закон и порядок» остается основой деятельности органов внутренних дел, направленный на обеспечение безопасности граждан, поддержание общественного порядка и дорожной безопасности. Нарушители неизбежно будут нести ответственность за свои действия, добавили в полиции.