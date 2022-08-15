Пять человек погибли, десятки пострадали при взрыве в ТЦ в Ереване – СМИ

Число погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в городе Ереване увеличилось до 5 человек. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении Айк Костанян, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

В воскресенье в торговом центре «Сурмалу» в Ереване произошло ЧП. По данным мэрии города, в магазине пиротехнических материалов прогремел взрыв, после чего начался пожар, повлекший за собой частичное разрушение здания. Под завалами еще могут оставаться люди.

Ранее в МЧС заявляли о трех погибших.

«Спасатели извлекли из-под завалов тело женщины примерно 50 лет... Только что из-под завалов спасатели достали тело пятого погибшего. Личности двух из них не установлены», – написал Костанян в соцсетях.

По последним данным, в общей сложности пострадал 61 человек.