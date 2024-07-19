Пять человек стали жертвами проливных дождей на северо-западе Китая

Еще восемь числятся пропавшими без вести

Фото: Global Look Press/Xinhua/Lu Hanxin

Сильные проливные дожди обрушились на Баоцзи провинции Шэньси на северо-западе Китая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа.

Сильные ливни шли в период с 7 часов утра вторника до 10 часов утра среды, в результате чего в основных районах города выпало рекордное суточное количество осадков с момента начала метеорологических наблюдений, сообщили местные власти в пятницу.

Ливни вызвали сход горных потоков, что привело к повреждению дорог: были повреждены четыре дороги национального и провинциального значения, размыты более 40 проселочных дорог и разрушен 21 мост. В общей сложности было переселено 7 848 человек.

Работы по ликвидации последствий стихийного бедствия продолжаются.

В апреле сильнейшее за 50 лет наводнение произошло на юге Китая. Тогда было эвакуировано более 83 тыс. человек.