Сильнейшее за 50 лет наводнение произошло на юге Китая

Эвакуировано более 83 тыс. человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: Global Look Press/Xinhua/Lu Hanxin

«По меньшей мере 1,16 млн домохозяйств лишилось электроэнергии из-за ураганов, а более 1 тыс. школ были закрыты», — отметило издание The Washington Post.

Наводнение стало сильнейшим за последние 50 лет, указано в материале.

Отмечается, что с 18 апреля в регионе идут проливные дожди и ураганы, в результате которых в гористой местности начались оползни, а уровень рек превысил критическую отметку.

Китайские СМИ сообщили, что связь с поселком Цзянвань в провинции Гуандун, где проживает около 3,6 тыс. человек, прервалась из-за наводнения 21 апреля. Только 22 апреля с помощью спутниковой связи и дронов ее частично удалось восстановить. Команда спасателей из 80 человек смогла добраться до населенного пункта, где обнаружила массивные оползни.

Добавляется, что сильнейшее наводнение угрожает экономической стабильности страны, поскольку провинция Гуандун является одной из самых густонаселенных и богатых в Китае. Она — экономический и производственный центр с населением более 127 млн человек.