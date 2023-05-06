Пятерку лучших бойцов Казахстана назвал Жалгас Жумагулов

Казахстанец Жалгас Жумагулов, выступающий в популярном промоушене UFC, назвал пять лучших бойцов страны, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz .

фото: instagram.com/zhumagulov_zhalgas

"На мой взгляд, в топ-5 входят Шавкат Рахмонов, потому что он делом доказывает, Сергей Морозов, Даурен Ермеков, Кайрат Ахметов, Артем Резников", - отметил Жумагулов.

Отметим, что поединок казахстанца на турнире UFC 288 седьмого мая в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) с бразильским бойцом Рафаэлем Эстевамом был отменен из-за проблем его соперника со здоровьем во время сгонки веса. Сам Жумагулов успешно сделал вес.

На данный момент Жумагулов провел в крупнейшем промоушене шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений.