"Пытаются сделать из чемпионов попрошаек" – титулованная казахстанская шахматистка написала гневный пост

Чемпионка мира по шахматам известная отечественная шахматистка Бибисара Асаубаева раскритиковала руководство Казахстанской федерации шахмат (КФШ), заявив, что оно пытается сделать из спортсменов попрошаек, сообщает Kazpravda.kz.

Как сообщила в своем аккаунте в Instagram спортсменка, 21 июня прошла встреча делегации Казахстанской федерации шахмат с заместителем Руководителя Администрации Президента РК Аидой Балаевой. Делегацию представляли президент КФШ Галим Хусаинов, его заместитель Дармен Садвакасов и женская сборная, в нее не вошли мужчины-«сборники» и главный тренер сборной Павел Коцур.

«Сегодня же до самой последней минуты я была уверена, что нас ведут на встречу к министру за олимпийскими напутствиями, а оказалось Дармен Садвакасов и его начальник нас привели просить 3 миллиарда тенге для бюрократов Казахстанской шахматной федерации. Мне очень стыдно за себя, что я стала участницей этого постыдного спектакля», – написала Асаубаева, дополнив, что это, очевидно, была генеральная репетиция руководства КФШ перед премьерным показом – встречей с Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, которая запланирована на 23 июня.

«Мне стыдно, и поэтому я прошу прощения. Я спортсмен и хочу им оставаться. И я отказываюсь признавать Президентом и вице-Президентом федерации людей, пытающихся из чемпионов сделать попрошаек. Как член казахстанской сборной, как шахматист и действующая чемпион мира по молниеносным шахматам я заявляю – не нужно федерации 3 миллиарда тенге. Уверена, Новому Казахстану они нужнее», – заявила чемпионка мира по шахматам Бибисара Асаубаева.

Напомним, Бибисара Асаубаева стала самой молодой в истории мировых шахмат чемпионкой мира. Благодаря этому достижению казахстанская шахматистка вошла в Книгу рекордов Гиннесса.