QYZPU подписал меморандум с Азербайджанским ГПУ

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Казахстан и Азербайджан сделали важный шаг к расширению сотрудничества в сфере высшего образования. В Университете АДА (Азербайджан) состоялся круглый стол, посвященный развитию партнерства между вузами двух стран

В мероприятии приняли участие министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек, министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, а также ректоры ведущих университетов Казахстана и Азербайджана.

Саясат Нурбек отметил, что между двумя государствами открываются новые перспективы в области высшего образования и технологий. По его словам, братские отношения между Казахстаном и Азербайджаном должны находить отражение и в образовательном, и в научном сотрудничестве. Министр также подчеркнул, что в настоящее время ведется работа над образовательными стратегиями, планами партнерства с вузами и внедрением инновационных подходов. В свою очередь, Эмин Амруллаев подчеркнул важность дальнейшего развития взаимодействия в сфере образования и научных исследований.

В рамках круглого стола состоялась церемония подписания 40 меморандумов о взаимопонимании с участием 17 университетов двух стран.

Делегация QyzPU во главе с председателем правления – ректором Гульмирой Канай провела встречи с ректором Азербайджанского государственного педагогического университета Джафаром Джафаровым и ректором Бакинского Евразийского университета Саявушем Гасымовым, по итогам которых были подписаны меморандумы о сотрудничестве.

Эти соглашения направлены на укрепление партнерских отношений между университетами, расширение программ академической мобильности и развитие образовательного обмена. Стороны договорились о взаимодействии в области высшего и послевузовского образования, науки, культуры, а также о реализации совместных исследовательских проектов.

Подписанные документы позволят студентам и преподавателям обмениваться опытом, проводить совместные научные исследования и способствовать повышению качества образования. Программы академической мобильности предоставят молодежи возможность получить международный образовательный опыт и культурное обогащение.

С 4 по 5 марта в Баку прошла образовательная ярмарка «Study in Kazakhstan», направленная на привлечение иностранных студентов в казахстанские вузы. Сотрудничество Казахстана и Азербайджана в сфере образования будет и дальше укрепляться, открывая новые перспективы для студентов и научного сообщества обеих стран.

 

#Казахстан #Образование #университет #Азербайджан

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