Рабочие контакты

В ходе встречи парламентарии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития межпарламентских связей.

Приветствуя зарубежных коллег, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что между Казахстаном и Вьетнамом сложился конструктивный и доверительный диалог на высшем уровне, и отметил, что в этой связи важно поддерживать высокий темп взаимодействия, заданный главами двух государств.

– Официальный визит Президента страны Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам придал новый импульс развитию двустороннего взаимодействия. Подписан ряд важных документов в различных сферах сотрудничества. Важной частью двусторонних отношений является межпарламентское сотрудничество. Сегодняшняя встреча проходит в рамках достигнутых во время визита договоренностей. Дальнейшим практическим шагом в обмене законодательным опытом могло бы стать установление рабочих контактов между профильными комитетами, а также между депутатами из групп дружбы «Казахстан – Вьетнам», – сказал Маулен Ашимбаев.

Одно из предложений, озвученных спикером Сената в рамках межрегионального развития – укрепление сотрудничества между областями Казахстана и провинциями Вьетнама.

В ходе встречи стороны также обозначили потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Спикер Сената акцентировал внимание коллег на экономических реформах, которые инициированы Главой государства в Послании народу Казахстана. В рамках планируемых реформ, отметил Маулен Ашимбаев, для иностранных инвесторов открываются новые возможности в различных сферах.

В свою очередь заместитель председателя Национального собрания Вьетнама Нгуен Хак Динь высоко оценил проводимые в Казахстане социально-экономические и политические реформы, выразив заинтересованность в расширении многостороннего сотрудничества.