Рабочий язык – казахский

В регионе с каждым годом повышается статус государственного языка, кардинально меняется языковая среда. По итогам социологического исследования, проведенного в 2023-м, доля населения области, владеющего государственным языком, составила 85,5%. Растет новое поколение казахстанцев, независимо от национальной принадлежности свободно говорящих на казахском языке. На сегодня 80% дошколят посещают казахские группы детских садов.

Согласно данным областного управления культуры, развития языков и архивного дела, в 2024-м курсами бесплатного обучения государственному языку охвачено 700 человек. Члены клуба «Сөйлеуш time» посещают социальные объекты и учатся вести диалоги на казахском. На третий квартал текущего года 97,5% документооборота госорганов ведется на государственном языке.

В мае Казтест прошли 450 госслужащих и сотрудников организаций, оказывающих госуслуги. Как показали его результаты, 60% госслужащих владеют казахским языком выше среднего, 40% показывают средний уровень знания госязыка. В целях соблюдения нормативных требований к ведению делопроизводства на государственном языке, популяризации делового казахского организован курс повышения квалификации сотрудников канцелярий.

Новые подходы постоянно внедряются и в образовательные процессы. К примеру, накануне начала учебного года в одной из районных школ состоялся областной семинар «Смарт-образование по предметам казахского языка и литературы: методики и ресурсы технологий», участниками которого стали свыше тридцати учителей-филологов.

Директор филиала ABYROI SCHOOL Алима Дуйсмаганбетова представила доклад «Педагогический дизайн в современной методике обучения». Старший преподаватель образовательной программы «Подготовка учителей языка и литературы» Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова Камшат Жумашева поделилась пошаговой инструкцией и эффективными методами при подготовке школьников к научным проектам. Учитель казахского языка и литературы спецшколы для одаренных детей школы-интерната им. Абая Гаухар Ажкиева обосновала необходимость обу­чения школьников искусству риторики. Педагог-исследователь Райхан Жумагазиева рассказала о трудностях, возникающих при преподавании казахского как родного и второго языка, и предложила пути их решения.

– Учителя школ делились опытом, высказывали мнение по ряду вопросов, в частности, состоянию современных учебников, эффективному использованию инновационных методов, подготовке студентов к научным проектам, – отметил декан филологического факультета ЗКУ им. М. Утемисова Айдарбек Акбулатов.

Доброй традицией стало проведение в Уральске международного фестиваля «Золотой мост». Он нацелен на установление тесных культурно-социальных связей с представителями казахских диаспор соседних регионов России, оказание им методической и организационной поддержки в изучении родного языка. В этом году в нем приняли участие представители казахских диаспор Самарской, Саратовской, Оренбургской, Астраханской, Волгоградской областей, а также руководители национально-культурных центров.

Гости побывали на экскурсиях по историко-культурным объектам областного центра, Теректинского, Сырымского, Каратобинского районов. Для них были организованы языковые курсы, мастер-классы по национальным видам декоративно-прикладного искусства, обучению игре на национальных музыкальных инструментах, семинары «Национальный код – основа духовного возрождения» и «Шежіре – ветвь национальной истории».

Впервые в целях пропаганды казахского языка, истории, традиций, культурного наследия в регионе проводится интеллектуальный областной конкурс «Қазақша quiz». Первая игра прошла к Дню госслужащих. Победителями признаны команды Жангалинского и Акжаик­ского районов. Второй тур посвящен Международному дню учителя. Участвовали команды городских школ и дошкольных учреждений, преподаватели технического и профессионального образования и двух вузов. По итогам игры «Махамбет жастары» ЗКУ им. М. Утемисова и команда учителей городских школ «Ақ тау» получили путевки в финал. В середине октября пройдет третий тур, а финальная игра состоится в конце месяца.

Молодежь других национальностей смогла показать уровень владения государственным языком на областном конкурсе «Достығы шалқыған шаңырақ» под эгидой областной АНК. Узбеки, азербайджанцы, башкиры, русские в стихах и песнях рассказывали о себе, демонстрировали свои таланты и знание творчества казахских писателей и поэтов. Первое место завоевал студент педагогического колледжа им. Ж. Досмухамедова Илхам Жакупов, второе место – наставник школы-комплекса с. Канай Рамиля Жакиева, третье – студентка ЗКУ им. М. Утемисова Татьяна Шерстянкина.

Татьяна – будущий педагог музыкального образования. Вот уже второй год она в числе активистов молодежного крыла областной АНК. Студентка становилась призером Абаевских чтений.

– Мой папа – русский, мама – казашка. В нашей семье все не просто знают казахский язык, мы чувствуем себя казахами. История, обычаи, традиции, музыка, поэзия, природа Казахстана – все это родное нам. Когда я начинаю играть на домбре, возникает чувство, будто у меня за спиной вырастают крылья. Я горжусь, что свободно владею государственным языком, – говорит Татьяна Шерстянкина.

Аналогичные конкурсы, выставки, творческие вечера и фестивали, пропагандирующие государственный язык, прошли во всех уголках региона.

В области продолжается разъяс­нительная работа, направленная на соблюдение требований «Закона о языках» при размещении реквизитов и визуальной информации, рекламы, а также при оказании услуг граж­данам. С начала текущего года рабочая группа из числа ученых-лингвистов, специалистов управления культуры, развития языков и архивного дела посетила около 900 общественных мест в Уральске и районах области. На 400 объектах выявлены ошибки в рекламных реквизитах и информации, даны замечания, оказана методическая помощь.