Работа по призванию

И только когда появляются люди в белых халатах, осознаешь, что это медицинское учреждение. И работают здесь такие же доктора и медсест­ры, как на гражданке.

Знакомьтесь, Асель Аханова – сержант военного госпиталя, главная медицинская сестра. На плечах этой хрупкой женщины лежит ответственность за организацию работы всех медицинских сестер военного госпиталя и, конечно же, за здоровье военнослужащих Регионального командования «Восток».

Асель Болатовна – интерес­ная собеседница. Она уверена, что быть медицинской сестрой – это настоящее призвание, потому что профессии нужно посвятить всю себя и никак иначе.

Она родилась в селе Баршатас Чубартауского района. С детства Асель мечтала носить белый халат и спасать человеческие жизни. В семье, кроме нее, подрастали сестренка и братик. Родители старались каждому дать образование и вывести в люди.

Окончив медицинское училище, Асель вернулась домой и устроилась в районную больницу операционной медсестрой. А через два года, заметив старания шустрой девушки, ее пригласили на работу в Аягозский военный госпиталь.

А еще через несколько лет из-за переезда она перевелась в военный госпиталь Семея, который сегодня является многопрофильным лечебным учреждением. Здесь осуществляют весь спектр диагностических и лечебных мероприятий, проводят лучевую диагностику. Работают терапевтическое и поликлиническое отделения, а также хирургия с отделением анестезиологии и реанимации. Медицинскую помощь в многопрофильном военно-медицинском учреждении получают военнослужащие всего Семейского гарнизона. Первую помощь в экстренных случаях оказывают и граж­данскому населению.

Работа нравится. Хотя, по словам Асель, это не работа, а любимое дело. Когда видишь в глазах пациентов надежду, радость, то хочется приходить на работу снова и снова.

– Я ведь сначала мечтала стать врачом, но потом поняла, что роль медицинской сестры так же важна в деле выздоровления пациента. Если врач ставит диагноз и выписывает назначение, то мне нужно все четко и правильно сделать, тогда и человек быстрее пойдет на поправку, – рассуждает Асель Аханова.

Рассказывая о своей профессии, она приводит в пример подвиги медицинских сестер во время Великой Отечественной войны. Тогда на своих плечах хрупкие женщины под обстрелом выносили раненых бойцов с поля боя. Дежурили дни и ночи напролет в медсанбатах. Забывали о сне и еде. Конечно, нельзя сравнивать работу медицинских сестер в мирное и военное время. Но и сегодня они выполняют важную и сложную задачу. Их ежедневный и порой незаметный труд – неоценимый вклад в развитие Вооруженных сил Казахстана.

Сутками дежурили мед­сестры и врачи военного гос­питали и во время пандемии коронавируса. Тогда в Семее наблюдалась нехватка компьютерных томографов. И руководство военного госпиталя предоставило возможность для населения пройти обследование в закрытом учреждении. Конечно, были предприняты все меры предосторожности. Медицинский персонал не покидал свои рабочие места. Пандемия миновала, жизнь и работа вернулись в обычное русло.

Есть и еще одно отличие военной медицинской сестры – военная выправка и строгое соблюдение субординации. А кроме белого халата, имеется в гардеробе Асель и военная форма, которая ей к лицу. Надевается она обычно в тор­жественных случаях.

Вместе с супругом Асель воспитывают сына и дочь. Спутник жизни, кстати, никак не связан с военной службой. Но он всегда понимает, какая непростая у его избранницы работа, какую ответственность она несет за здоровье и жизни людей. Да и в минуты отдыха бывает, что обращаются друзья, знакомые или соседи за медицинской помощью. Кому давление измерить, кому укол поставить или капельницу, а кому просто подсказать, к какому врачу обратиться. И она помогает каждому. Ну а больше всех своей невесткой доволен свекор Асель. Он говорит, что его сын сделал правильный выбор: она не только хорошая хозяйка и заботливая мама, но и следит теперь за здоровьем всей семьи.

– Сегодня в госпиталь приходят много молодых девушек. Моя задача – научить их и все им объяснить, но самое главное – это привить любовь к профессии. К каждому человеку нужны индивидуальный подход, внимание. Невозможно стать медицинской сестрой, если нет чувства долга, сострадания и любви к людям, – считает Асель Аханова.