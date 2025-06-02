Как проходила спецоперация на крупном предприятии Карагандинской области, показали в МВД

Криминал
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В мае в Карагандинской области проведена спецоперация по задержанию преступной группы, участники которой похищали товарно-материальные ценности и ГСМ с крупного предприятия в сфере добычи и переработки свинцово-цинковой руды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

скрин с видео МВД

Несколько работников предприятия в сговоре с охранниками в течение нескольких месяцев похищали товары, сдавая краденное в нелегальный пункт приема.

– 18 фигурантов задержаны с поличным. Изъяты ГСМ, а также значительное количество товарно-материальных ценностей, включая металлоизделия и запасные части на автотехнику. Кроме того, в ходе обысков изъято пять незарегистрированных ружей, в том числе обрез и нарезной карабин, а также травматическое оружие и боеприпасы, - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

21 мая пресечена преступная деятельность другой группировки из числа жителей области, которые занимались незаконным оборотом драгметаллов. В ходе обыска изъято около 17 тонн медного концентрата, оборудование, различная документация и деньги.

– По всем фактам проводится досудебное расследование. Задержанные проверяются на причастность к другим преступлениям. Работа в данном направлении продолжается, - отметил Куандык Алпыс.

#Карагандинская область #хищения #предприятие

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