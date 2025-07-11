Члены экспедиции на городище Культобе под руководством директора Центра археологии Южно-Казахстанского педагогического университета им. У. Жанибекова профессора Александра Подуш­кина при участии студентов-историков и специалистов музея-заповедника «Ордабасы» продолжили изучение древних курганов.

Одним из главных направлений стали раскопки на городище Культобе Арысское – эталонном памятнике так называемой арысской археологической культуры, относящейся к государству Кангюй. Его существование датируется II веком до нашей эры – IV веком нашей эры. Это место известно археологам уже более сорока лет, однако каждый сезон продолжает приносить открытия мирового уровня.

– В этом году мы натолкнулись на уникальное скопление керамических кирпичей с письменностью, – рассказывает Александр Подушкин. – Таких крупных находок не было за все годы исследований: всего найдено 11 фрагментов, два из них – в плохом состоянии, один – полностью целый. Текст написан арамейским алфавитом на восточном диалекте древнеиран­ского языка, и в нем впервые для того периода, а это первый век нашей эры, упоминается слово «номад».

По словам ученого, текст содержит термины, отражающие государственную структуру Кангюя: «казна», «общественные работы», «военачальники», а также родственные обозначения: «отец», «сын». Все это свидетельствует о высокой степени организации общества и о значительной роли Кангюя в системе древневосточных цивилизаций, сравнимой с Вавилоном, Хеттами и поздним Ираном Ахеменидов.

– Эти надписи, – уточняет археолог, – использовались вторично: ими выкладывали полы и основания стен. Видимо, пос­ле упадка государства местные жители не понимали значимос­ти текста. И все же – значение этих находок колоссально. Мы уже отправили материалы на расшифровку крупнейшим специалистам: в Лондон – палеолингвисту Николасу Вильямсу и в Париж – исследователю кочевых культур Франсу Гриме из Коллеж де Франс.

Городище Культобе стало известно в 1991 году, после того как здесь впервые обнаружили фрагмен­ты так называемого культобинского, или протосогдийского, письма на глиняных кирпичах-таблицах. Древнее поселение расположено у села Сары Арык Ордабасинского района. Оно относится к арысской археологической культуре и характеризует одно из первых государственных объединений, зарегистрированных на территории Южного Казахстана после распада сакского союза племен, – Кангюй.

От древнего городища остался только рабат, предместье, а его центральная часть – цитадель – оказалась полностью размыта водами Арыси, после того как в далекие предвоенные годы река изменила русло. И все же кое-что осталось археологам, которые более трех десятилетий извлекают из-под толщи глины свидетельства древней истории и по крупицам собирают и пополняют сведения о жизни предков, развитие которых было настолько прогрессивным, что они имели свою письменность – важнейший признак цивилизации.

Обнаружены и следы древней технологии изготовления кирпичей – клинкерный обжиг, при котором температура в печах достигала тысячи градусов. Это подтверждает, что кирпичи производились непосредственно на месте. Археологи надеются найти сами печи, чтобы подтвердить весь цикл местного производства.

Также найден кирпич с прочерченными знаками по сырой глине, без обжига, что говорит о стадии подготовки до обжига – еще одно доказательство местного происхождения артефактов.

В рамках исследований были изучены два кургана могильника Культобе. Первый – полностью разграбленный в древности, однако археологам удалось найти два кувшина, один из которых имел S-образный знак, вероятно, родовую тамгу.

Во втором кургане обнаружено уникальное одиночное захоронение воина-земледельца из среды оседлого населения Кангюя. Пог­ребение включало оружие – железный меч и кинжал в ножнах, поясную пряжку, ритуальные сосуды и курильницу. Особое внимание вызвал найденный в руке усопшего инструмент, похожий на скальпель, возможно, медицинского назначения. Это позволяет предположить, что воин также исполнял функции лекаря.

– Мы фиксируем ритуалы, связанные с огнем, – говорит Александр Подушкин. – Это элемент культовой практики кангюйцев. В захоронении была найдена и часть туши лошади – традицион­ное жертвоприношение.

По мнению профессора, государство Кангюй, располагавшееся в самом центре Евразии, играло важнейшую роль на Великом шелковом пути наравне с Бактрией, Парфией, Хорезмом, Кушанским царством и Китаем. Открытия в Культобе еще раз подтверждают его статус как одной из великих держав древности.

Экспедиция на Культобе – не только научная работа, но и полигон практики для будущих историков. Уже 62-й сезон подряд археологический отряд под руководством Николая Подушкина, а затем и его сына Александра принимает студентов, предоставляя им возможность почерпнуть уникальный опыт работы с подлинной историей.

– Артефакты, – уточняет ученый, – будут переданы в Нацио­нальный музей Республики Казахстан. Мы уверены, что они займут достойное место в культурной летописи страны.