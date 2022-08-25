Завершено расследование по делу Карима Масимова – КНБ

Комитет национальной безопасности Казахстана завершил расследование в отношении бывшего руководства КНБ РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

КНБ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства комитета К.К. Масимова, А.Т. Садыкулова, Д.Е. Ергожина, М.С. Осипова и должностных лиц Д.М. Акипова, Н.К. Бекмурат.

Действия Карима Масимова и Ануара Садыкулова квалифицированы по части 1 статьи 175 (государственная измена), части 3 статьи 179 (насильственный захват власти) и пункту 3 части 4 статьи 362 Уголовного кодекса Казахстана (превышение власти и должностных полномочий);

Даулета Ергожина – по части 3 статьи 179 (насильственный захват власти) и пункту 3 части 4 статьи 362 УК (превышение власти и должностных полномочий);

Марата Осипова – по части 3 статьи 362 УК (превышение власти и должностных полномочий);

Акипова и Бекмурат – по части 1 статьи 362 УК (превышение власти и должностных полномочий).

В настоящее время проводится ознакомление подозреваемых с материалами дела.

Сроки содержания под стражей Масимова и Садыкулова продлены на период ознакомления до 6 октября текущего года, Ергожина – до 13 октября этого года, Осипова – до 22 октября 2022 года.

Напомним, бывший председатель КНБ РК Карим Масимов, его заместители начальник службы спецназначения Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, были взяты под стражу 8 января 2022 года.

Карим Масимов был освобожден от должности председателя Комитета национальной безопасности Казахстана 6 января 2022 года.

9 января Президент РК уволил двух заместителей главы Комитета нацбезопасности Марата Осипова и Даулета Ергожина, а 17 января был освобожден от должности первый зампредседателя КНБ Самат Абиш.