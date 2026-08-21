Получатель гранта вернул в бюджет деньги в Костанайской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Аулиекольского района выявила факт нецелевого использования государственных средств, выделенных на развитие предпринимательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу региона

В ходе проверки было установлено, что в 2023 году гражданину был предоставлен госгрант в размере 1 380 000 теңге на реализацию предпринимательского проекта.

Однако приобретенное на средства гранта оборудование фактически не использовалось по заявленному назначению. Кроме того, его технические характеристики не соответствовали сведениям, указанным в отчетных документах.

По материалам надзорного органа начато досудебное расследование по признакам мошенничества.

«В ходе расследования получатель гранта полностью возместил причиненный государству ущерб, добровольно возвратив в бюджет всю сумму — 1,38 млн теңге. С учетом признания вины, добровольного возмещения ущерба и других предусмотренных законом обстоятельств уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям», – говорится в информации.

Кроме того, в надзорном органе напомнили, что государственные гранты предоставляются для реализации конкретных бизнес-проектов и должны использоваться строго по назначению.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет ответственность в соответствии с законодательством РК.