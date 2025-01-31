Рассмотрено взаимодействие по широкому кругу вопросов

Вчера же в Алматы Олжас Бектенов провел переговоры с Председателем Кабинета министров – Руководителем Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбеком Касымалиевым, прибывшим в южный мегаполис для участия в Евразийском межправительственном совете.

фото пресс-службы Премьер-министра РК

Как сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, в ходе переговоров обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в водной, транспортно-логистической, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, туризме и других.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что активный политический диалог глав двух государств – Президента Казахстана

Касым-Жомарта Токаева и Президента Кыргызстана Садыра

Жапарова – вывел на новый уровень весь спектр двустороннего сотрудничества и обеспечил высокую динамику во всех отраслях. Объем двусторонней торговли за 11 месяцев прошлого года увеличился и достиг 1,6 млрд долларов. Обозначена важность поддержания положительного тренда и улучшения структуры торговли с расширением номенклатуры поставляемых товаров. Со своей стороны Казахстан готов увеличить экспорт продукции по 175 позициям на сумму более 203 млн долларов. В этом перечне продукция нефтехимической, пищевой промышленности, металлургии, машиностроения, фармацевтичес­кой отрасли, строи­тельные материалы и другие.

Уделено внимание сотрудничеству в сельскохозяйственной отрасли, на долю которой приходится порядка 20% взаимной торговли. Реализуется «Дорожная карта по увеличению взаимных поставок сельхозпродукции». Товарооборот в сфере АПК за 11 месяцев 2024 года вырос на 5,5% и составил 313,6 млн долларов. При этом экспорт зерна из РК достиг 40,4 тыс. тонн, муки – 53,2 тыс. тонн.

Ключевым аспектом двустороннего партнерства является инвестиционное взаимодействие с прицелом на создание совместных предприятий в сфере промышленности. В данном направлении прорабатывается ряд совместных перспективных проектов, способных в значительной степени укрепить промышленную кооперацию. Одним из таких является строительство ферросплавного завода в Таш-Кумыре, открытие которого станет важным сигналом для крупного бизнеса двух стран. В целом товарооборот промышленных товаров между странами за 11 месяцев 2024 года составил 985,5 млн долларов, что на 3,9% больше, чем в 2023 году. При этом экспорт из РК вырос на 13,5%.

Стороны рассмотрели вопросы взаимодействия в водно-энергетическом направлении. Отмечено, что благодаря совместным мерам поливной сезон 2024 года прошел без потерь. Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено обеспечению безопасного межвегетационного периода в бассейнах рек Шу и Талас в нынешнем году.

По итогам переговоров Премьер-министр Казахстана и Председатель Кабинета министров Кыргызстана подтвердили готовность к расширению торгово-экономического сотрудничества.