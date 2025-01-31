Рассмотрено взаимодействие по широкому кругу вопросов

Статьи
0
Гурий Шедин

Вчера же в Алматы Олжас Бектенов провел переговоры с Председателем Кабинета министров – Руководителем Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбеком Касымалиевым, прибывшим в южный мегаполис для участия в Евразийском межправительственном совете.

фото пресс-службы Премьер-министра РК

Как сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, в ходе переговоров обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в водной, транспортно-логистической, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, туризме и других.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что активный политический диалог глав двух государств – Президента Казахстана
Касым-Жомарта Токаева и Президента Кыргызстана Садыра
Жапарова – вывел на новый уровень весь спектр двустороннего сотрудничества и обеспечил высокую динамику во всех отраслях. Объем двусторонней торговли за 11 месяцев прошлого года увеличился и достиг 1,6 млрд долларов. Обозначена важность поддержания положительного тренда и улучшения структуры торговли с расширением номенклатуры поставляемых товаров. Со своей стороны Казахстан готов увеличить экспорт продукции по 175 позициям на сумму более 203 млн долларов. В этом перечне продукция нефтехимической, пищевой промышленности, металлургии, машиностроения, фармацевтичес­кой отрасли, строи­тельные материалы и другие.

Уделено внимание сотрудничеству в сельскохозяйственной отрасли, на долю которой приходится порядка 20% взаимной торговли. Реализуется «Дорожная карта по увеличению взаимных поставок сельхозпродукции». Товарооборот в сфере АПК за 11 месяцев 2024 года вырос на 5,5% и составил 313,6 млн долларов. При этом экспорт зерна из РК достиг 40,4 тыс. тонн, муки – 53,2 тыс. тонн.

Ключевым аспектом двустороннего партнерства является инвестиционное взаимодействие с прицелом на создание совместных предприятий в сфере промышленности. В данном направлении прорабатывается ряд совместных перспективных проектов, способных в значительной степени укрепить промышленную кооперацию. Одним из таких является строительство ферросплавного завода в Таш-Кумыре, открытие которого станет важным сигналом для крупного бизнеса двух стран. В целом товарооборот промышленных товаров между странами за 11 месяцев 2024 года составил 985,5 млн долларов, что на 3,9% больше, чем в 2023 году. При этом экспорт из РК вырос на 13,5%.

Стороны рассмотрели вопросы взаимодействия в водно-энергетическом направлении. Отмечено, что благодаря совместным мерам поливной сезон 2024 года прошел без потерь. Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено обеспечению безопасного межвегетационного периода в бассейнах рек Шу и Талас в нынешнем году.

По итогам переговоров Премьер-министр Казахстана и Председатель Кабинета министров Кыргызстана подтвердили готовность к расширению торгово-экономического сотрудничества.

#Правительство #Кыргызстан #Евразийский межправительственный совет #Олжас Бектенов

Популярное

Все
В селе Петровка Сандыктауского района Акмолинской области распахнула двери новая школа на 80 мест
Альпинист Юрий Лукьянов первым среди соотечественников поднялся на все высочайшие вулканы семи континентов
Суициды: что приводит многих подростков к непоправимым последствиям
Запретить продажу спиртного в обычных магазинах предлагают полицейские Костанайской области
Современный административно-деловой центр в ближайшие годы появится в Шымкенте
Пособие по казахскому языку и языковой культуре издано в Кызылординской области
О присвоении статуса «Национальный» республиканским государственным казенным предприятиям «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева» и «Центральный государственный музей Республики Казахстан» Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан
Письма потомкам из эпохи бронзы
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей
Дойти до каждого села
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Буренки нынче довольны
Учиться будем только на отлично
Казахстан подтвердил приверженность международным обязательствам в области прав человека
В стране стартует масштабная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры
В колледже столицы созданы площадки для практики студентов
На перекрестке культур
«Барыс» прервал 12-матчевую серию поражений, победив дома «Сибирь»
Около 70 беглецов экстрадировали в Казахстан за год
Глава Нацбанка представил президенту информацию о Нацфонде и ЕНПФ
И даже деньги не спасают
Строитель скончался от падения с высоты в Атырау
Ждем дебюта на «Стэмфорд Бридж»
В главном надзорном органе обсудили результаты работы
То взлет, то посадка…
Защищая небо и землю
За Деда Мороза обидно
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
МВД обратилось к казахстанским водителям
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Закон Республики Казахстан
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Трамп поинтересовался казахстанским видением прекращения военных действий на Украине
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон

Читайте также

Дойти до каждого села
Письма потомкам из эпохи бронзы
Военные топографы отмечают профессиональный праздник
Взорвался газобаллон – разрушен дом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]