Разрешат ли охоту на сайгаков в Казахстане, ответил глава Минэкологии

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев сообщил, что в Казахстане выросла популяция сайгаков, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Как вы помните, 28 апреля в Казахстане стартовала перепись сайгаков. В течение месяца специалисты ежедневно проводили работы по подсчету животных. На сегодня подсчет сайгаков уже произведен. По результатам, общее количество популяции сайгаков по Казахстану возросло до 1 млн 318 тыс. особей. Если в прошлом году было порядка 842 тыс. особей, то в этом году стало на 40% больше. Сейчас Институт зоологии проводит работу по биообоснованию для принятия решения по изъятию, регулированию численности сайгаков. Почему? Потому что только уральская популяция, если в прошлом году составляла чуть более 500 тыс. особей, то в этом году популяция выросла до 800 тысяч особей. Сейчас сайгаки уже начали конкурировать с сельскохозяйственными животными, есть факты вытаптывания посевных полей», - рассказал Сериккали Брекешев в кулуарах правительства.

В целом, по его словам, Казахстан выполнил задачу по сохранению популяции сайгаков - их количество с 2016 года выросло в 10 раз. При этом ежегодный прирост популяции составляет порядка 35-40%.

«Вопрос охоты пока не стоит сейчас. В случае, если наши ученые дадут результаты, выводы о том, что есть необходимость регулирования численности сайгаков, то этот вопрос мы будем выносить на повестку дня. Пока на сегодняшний день данное решение еще не принято», - сказал глава Минэкологии, отвечая на вопрос, разрешат ли власти охоту на сайгаков.