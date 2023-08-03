Развитие торговых путей и перспективы сотрудничества обсудил Жумангарин с министром торговли и промышленности Афганистана

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

2 августа 2023 года заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин и министр торговли и промышленности Афганистана Алхадж Нуриддин Азизи обсудили основные аспекты сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Как отметил Серик Жумангарин, во время апрельского визита в Кабул стороны поставили перед собой задачу увеличить объем товарооборота между странами с $1 млрд до $3 млрд.

«90% казахстанского экспорта в Афганистан – это обработанная продукция. Уже сейчас мы видим большие подвижки в расширении номенклатуры торговли. Помимо таких традиционных продуктов как мука и пшеница начались поставки проката отечественного металла, минеральных удобрений, ржи, льна. По итогам последнего визита казахстанских компаний в Кабул состоялись первые поставки наших энергетических напитков, мучных изделий, минеральных удобрений, есть заинтересованность в подсолнечном масле. В импорте из Афганистана наряду с сельскохозяйственной продукцией появился текстиль. Нам есть над чем активно работать», – отметил Серик Жумангарин. 

Для активизации сотрудничества афганской стороне было предложено использовать потенциал Торгового дома Казахстана в городе Герате и открыть свое торговое представительство в Казахстане.

Участники встречи обсудили возможности развития действующих торговых путей и создания альтернативных маршрутов поставок товаров и через Афганистан. В частности, сегодня при перевозках зерна и муки в Афганистан через станцию Галаба по территории Узбекистана действует скидка в размере 20% к железнодорожному тарифу. При этом с учетом действующей скидки тарифы на перевозку казахстанских зерновых грузов по территории Узбекистана в направлении Афганистана и Таджикистана являются достаточно высокими. 

«Для увеличения объемов экспорта наших товаров в Афганистан мы прорабатываем альтернативный и более выгодный маршрут через территорию Туркменистана. Наша железнодорожная компания проработала вопрос предоставления дополнительных скидок в размере 10% к уже имеющимся 30%-ным на транзитный тариф по территории Туркменистана через туркмено-афганский переход Тургунди», – продолжил Серик Жумангарин. 

В настоящее время упрощен режим перевозки грузов в Трансафганском направлении. Однако одним из проблемных аспектов использования данного маршрута является высокая стоимость перевозки сыпучих грузов. Учитывая взаимную выгоду увеличения объемов поставок по данному маршруту, на встрече казахстанская сторона обратилась к афганской с просьбой рассмотреть вопрос снижения тарифов на казахстанские сыпучие грузы до $200.

Казахстан рассматривает участие отечественных компаний и в других экономических проектах, реализуемых в Афганистане, особенно в транспортной, горнорудной, телекоммуникационной и сельскохозяйственной сферах. В частности, после визита казахстанской делегации в Кабул в апреле этого года АО «Казахтелеком» подписал контракт с афганской стороной на поставку на коммерческой основе оптоволоконного Интернета в Афганистан. 

Казахстан и Афганистан сотрудничают и в образовательном направлении. На сегодня в Казахском национальном университете имени аль-Фараби учатся 130 студентов из Афганистана. Ежегодно на обучение принимаются 30 человек. Серик Жумангарин предложил в случае заинтересованности увеличить число обучающихся в Казахстане студентов из Афганистана.  

Справочно: начиная с 2005 года валовый объем притока инвестиций из Афганистана в экономику Казахстана составил порядка $11,7 млн. На территории Казахстана осуществляют деятельность 52 совместных предприятия, в основном в сфере торговли.

Напомним, 1 августа 2023 года в Астану прибыла представительная бизнес-делегация из Афганистана во главе с министром промышленности и торговли Нуриддином Азизи. 

#экономика #Правительство #Афганистан #международное сотрудничество #Жумангарин #экспорт

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