Разъяснять и предупреждать

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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

ОО «Қос Қанат Жетысу» провело спортивные игры в поддержку ЗОЖ

фото Елены Пискуновой

В спортивных состязаниях, а это были эстафеты, перетягивание каната, задания на ловкость и выдержку, приняли участие две команды из строительно-технического колледжа Талдыкоргана и сборная средней школы № 21 из пригородного села Отенай.

В упорной борьбе первое место заняла команда «Сункар» из школы № 21, второе и третье места разделили команды «Жалын» и «Дауыл» из строительно-технического колледжа.

«Мероприятие прошло при поддержке местных исполнительных органов и было нацелено на повышение осведомленности молодежи о вреде наркомании, ее профилактику и формирование представлений о необходимости здорового образа жизни», – сообщили в общественном объе­динении «Қос Қанат Жетысу».

С участниками соревнований провели беседы старший опер­уполномоченный управления по противодействию наркопрес­тупности области Жетысу Ербол Мекзамов, психолог Елена Пис­кунова, директор ГКП на ПХВ «Строительно-технический колледж» Санат Рамазанов.

Отметим, что общественные организации, полицейские и прокуроры Талдыкоргана часто проводят подобные мероприятия. К примеру, интересной была встреча полицейских и врача-нар­колога со школьниками средней школы № 11 пригородного села Еркин. Юношам и девушкам показали видеоролики антинаркотической тематики, с большим интересом школьники слушали и врача, который рассказывал, что происходит с организмом человека, употребляющего наркотики.

«Основная тема встречи касалась предупреждения наркозависимости и формирования у молодежи правильных жизненных приоритетов, – отметили в департаменте полиции города. – Сейчас наркомания является проб­лемой общественного масштаба. И один из эффективных способов профилактики наркомании среди молодежи – проведение разъяснительной работы».

Родители школьников отмечают, что профилактическая работа, когда речь идет о вреде табака, алкоголя, наркотиков, очень нужна подростковой среде.

– У меня сын учится в седьмом классе, – рассказывает житель Талдыкоргана Ильяс Сактапов. – И одно дело, когда я сам ему говорю, как плачевно складываются судьбы алкоголиков и наркоманов, а другое – когда врач объясняет, во что превращаются внутренние органы потребителей наркотиков, а полицейский – как садятся в тюрьму «закладчики». Против наркотиков вообще надо действовать всем миром.

Кстати, сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции области Жетысу провели для студентов Жетысуского госуниверситета и лекцию о лудомании – еще одной проблеме нынешнего века.

«Лудомания представляет собой серьезную проблему, которая охватывает все больше молодых людей, – сообщили в ДП облас­ти. – Это пагубное увлечение не только разрушает психику, но и негативно сказывается на социальном положении, учебе и будущем человека».

В ходе лекции полицейские рассказали студентам о том, что игромания – не развлечение, а опасная болезнь. Развитие современных технологий, доступность азартных игр привели к появлению новых психологичес­ких зависимостей. Важно знать, как распознать в себе и близком человеке первые признаки зависимости. Увы, патологическое влечение к азартным играм относится к группе психических расстройств, которые необходимо лечить.

#полиция #Талдыкорган #школа #ЗОЖ #лекция #Қос Қанат Жетысу

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