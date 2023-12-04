Реестр профессий для признания профквалификаций сформировали в Казахстане

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Первый реестр профессий для признания профквалификаций на обязательной и добровольной основе сформировало Министерство труда и социальной защиты населения РК на основе предложений отраслевых советов по профессиональным квалификациям, созданных при госорганах, передает корреспондент Kazpravda.kz.

С документом можно ознакомиться на цифровой платформе Career Enbek, где также запущен новый функционал по аккредитации центров признания профессиональных квалификаций.

Основой для формирования реестра стал национальный классификатор занятий с учетом распределения уровней квалификаций по национальной и отраслевым рамкам квалификаций.

«Всего в реестр включены 136 профессий, по которым признание квалификаций осуществляется в обязательном порядке, и 360 профессий для признания квалификаций на добровольной основе. Таким образом, внедряемая система позволит реально оценить свои компетенции и документально зафиксировать подтверждение своих знаний, умений и навыков, полученных через формальное или альтернативное образование», — отметили в Минтруда.

Кроме того, организации, желающие проводить признание профессиональных квалификаций на добровольной основе, теперь могут пройти аккредитацию на цифровой платформе Career Enbek.

«Аккредитация центров признания направлена на обеспечение их работы на единой методологической основе с наличием соответствующей материальной базы для проведения теоретических и практических экзаменов, необходимых инструментов, оборудованных кабинетов», — пояснили в пресс-службе Минтруда.

Также в ведомстве добавили, что признание профессиональных квалификаций на добровольной основе предоставляет возможность соискателям быстро и качественно найти работу с учетом трендов на рынке труда, получать заработную плату, соответствующую их профессиональному уровню, и позволит постоянно повышать уровень своих навыков для большей востребованности.

Ознакомиться с подробной информацией о реестре профессий и порядке аккредитации центров признания профквалификаций можно на цифровой платформе Career Enbek.