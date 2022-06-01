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Общество
Референдум-2022: каждый должен сделать выбор
Айгуль Жалелова, Алматы

Каждый должен сделать выбор

Вопросы Конституционной реформы и участия граждан в общественно-политической жизни страны обсудили преподаватели и студенты Казахской академии спорта
и туризма.

Участники встречи обменялись мнениями относительно предстоящих поправок в Основной закон страны, поразмышляли о том, как обновленная Конституция изменит жизнь государства и граждан.

Говоря о конкретных изменениях, директор колледжа физической культуры, туризма и сервиса, почетный работник образования РК Роза Бадаева отметила: как гражданину, ей импонирует новая норма о том, что акимов городов теперь будут избирать депутаты маслихатов из двух предложенных Президентом кандидатур. Значимой она считает и поправки, предполагающие возрождение Конституционного суда и возможность более широкого участия граждан в партийном строительстве. Все эти демократические шаги открывают гражданам новые пути и возможности для активного учас­тия в общественной жизни страны.

Депутат маслихата Алматы Серик Есматов, сейчас ему 23 года, в 13 лет по своей детской неосторожности лишился обеих ног, но всегда оставался оптимистом. Оказавшись в стенах альма-матер, рассказал, что хорошая учеба и активная общественная работа в вузе стали для него тем самым социальным лифтом в жизни. Он убежден, что взор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева обращен именно в сторону молодежи, от активной гражданской позиции которой зависит будущее страны. Он призвал всех прийти на избирательные участки и отдать свой голос за демократичес­кие перемены.

– Все эти годы я живу и доказываю, что в жизни нет ничего невозможного. Никто не придет со стороны и не будет переустраивать нашу страну за нас, – отметил спикер.

Депутат маслихата Алматы, директор ОФ «Kumis Khasyr» Асия Аканова отметила важность перехода на мажоритарную систему выборов в местные представительные органы, на смешанную – в Мажилис. Это, по ее мнению, позволит попасть в главный законодательный орган страны настоящим лидерам, пользующимся доверием населения, профессионалам своего дела.

Предыдущее поколение казахстанцев, отметила она, участвовало в становлении независимого Казахстана, перед нынешним стоит задача по дальнейшему укреплению нашей государственности.

Участники встречи высказали свои предложения по совершенствованию законодательства, которые депутат маслихата обещала донести до представителей главного законодательного органа страны.

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