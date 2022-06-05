Референдум-2022: на участках в Нур-Султане отмечается большой наплыв избирателей

С раннего утра на избирательных участках в Нур-Султане наблюдается высокая активность жителей столицы. Избиратели выстраиваются в очереди, чтобы выразить свою гражданскую позицию и проголосовать на референдуме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

На избирательных участках в столице горожане встают в очереди, чтобы проголосовать за или против поправок в Конституцию. Несмотря на выходной день, наплыв избирателей наблюдается практически на всех участках.

Всего с 7 часов утра в Нур-Султане работают 348 участков, 248 из них – открытые, 35 – закрытые, еще 65 расположены в дипломатических представительствах и посольствах.