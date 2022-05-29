Общество
Референдум-2022: по пути системного обновления
Анастасия Прилепская

По пути системного обновления

Казахстанские и международные эксперты за «круглым столом» обсудили поправки в Конституцию РК, вынесенные на референдум, который состоится 5 июня.

Встреча прошла на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте. Заседание «круглого стола» состоялось в онлайн- и офлайн-форматах и было посвящено теме «Конституционная реформа – путь сис­темного обновления».

Как отметил модератор встречи – директор Центра аналитичес­ких исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев, до всенародного голосования осталась неделя, и в этот период очень важно усилить меры, направленные на то, чтобы раскрыть казахстанцам суть и смысл конституционной реформы.

– Смысл и значение вносимых в Основной закон поправок необходимо воспринимать, исходя из фундаментальных ценностей человечества, таких как защита прав человека, выстраивание эффективной коммуникации между государством и гражданином, – считает Алибек Тажибаев. – При разъяснении изменений и дополнений ключевые акценты важно делать на значении конституционной реформы для каждого казахстанца.

Повышение осведомленности и активности казахстанцев отметил директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов. По его словам, даже те категории людей, которые ранее слабо интересовались казахстанским законодательством и политической жизнью страны, стали изучать поправки в Конституцию, задавать вопросы специалистам, узнавать детали происходящих в стране реформ.

Казахстанцы интересуются поправками в Конституцию, задают экспертам вопросы в ходе встреч в регионах, а также в социальных сетях.

– Граждане активно интересуются, какую роль играет уполномоченный по правам человека, какие у него полномочия, что такое Конституционный суд, решением которого даже принятые Парламен­том законы могут потерять юридический смысл, – сказал Марат Башимов. – Интересуются тем, как простой гражданин может обратиться в Конституционный суд. Много вопросов связано с поправкой, касающейся политичес­кой нейтральности Президента.

Эксперт подчеркнул, что, голосуя за поправки в Конституцию, казахстанцы также поддерживают борьбу с коррупцией и непотизмом посредством принятия поправки о родственниках Президента, которые не смогут занимать ключевые должности в государственном и квазигосударственном секторах. Также, по мнению спикера, важным моментом конституционной реформы является исключение из Основного закона положений, соз­дающих особый статус и исключительность отдельных людей и тем самым нарушающих принципы равенства и справедливости.

В свою очередь старший научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Слямжар Ахметжаров сделал акцент на политическую значимость конституционных поправок.

– С точки зрения науки процесс модернизации состоит из трех важных элементов. Первое – экономический рост, второе – социальная мобилизация и третье – политичес­кое развитие, – отметил он. – Согласно теории модернизации, рост благосостояния населения способствует росту запросов граждан на политические преобразования. И в результате происходит развитие демократических институтов. Интересно, что три элемента модернизации могут идти в разной последовательности.

Анализируя опыт США и большинства стран Европы, Слямжар Ахметжаров обратил внимание на то, что в указанных государствах активные преобразования начинались с процесса социальной мобилизации. То есть запрос граждан на политические реформы предшествовал политическим преобразованиям. Ярким примером является французская буржуазная революция: на рубеже ХVІІІ–ХІХ веков произошли большие волнения, в результате которых прошли политические преобразования, и после этого пошел этап форсированного индустриального развития.

– Казахстан многие ученые сравнивают с южноазиатскими странами, где, как и у нас, сначала упор делался на экономический рост. Например, в Японии и Южной Корее в середине XX века в результате экономического роста появился запрос граждан на политические реформы, и в результате произошли большие демократические преобразования, – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что конституционные поправки являются частью большой трансформации Казахстана, они нацелены на демократизацию политической системы нашей страны.

Свое видение политических реформ в Казахстане на встрече также представили приглашенный исследователь Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» (Москва) Мирас Жиенбаев, аналитик-менеджер Центра изу­чения общественных процессов Казахстанского института общественного развития Таисия Мармонтова, ассоциированный профессор университета имени Бинали Йылдырым (Турция) Айнур Ногаева и ряд других экс­пертов и исследователей.

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