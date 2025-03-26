Рекордную компенсацию получит ожидавший полвека казнь японец

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Окружной суд японской префектуры Сидзуока обязал центральное правительство выплатить компенсацию в размере ¥217 млн (около $1,44 млн) 89-летнему Ивао Хакамате, который почти полвека провел в заключении, ожидая смертной казни, прежде чем был признан невиновным, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Компенсация присуждена за 47 лет «физического заточения» с момента ареста в 1966 году по обвинению в убийстве начальника, его жены и двоих детей, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на адвокатов мужчины.

Хакамата признался в преступлении после 20 дней допросов, но позже заявил, что показания были даны под пытками.

В 2014 году суд установил, что ДНК Хакаматы не совпадает с генетическим материалом, найденным на месте убийства. В 2023 году высший суд Токио утвердил повторное слушание, а в сентябре 2024 года суд в Сидзуоке окончательно оправдал мужчину, выявив три случая фальсификации доказательств со стороны следствия.

Через месяц прокуратура отказалась обжаловать приговор, и Хакамата был полностью реабилитирован. Теперь он получит рекордную компенсацию за ошибочное осуждение.