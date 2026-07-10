Второй самый жаркий июнь за всю историю наблюдений зафиксирован на Земле

В 2026 году Земля пережила второй самый жаркий июнь за всю историю наблюдений, в то же время температура поверхности океана достигла рекордно высокого уровня за месяц. Об этом говорится в отчете, опубликованном в четверг Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США /NOAA/, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

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В докладе, опубликованном Национальными центрами экологической информации /NCEI/ при NOAA, также было установлено, что в Арктике и в Антарктике в июне площадь морского льда вошла в десятку самых низких значений за всю историю наблюдений, в то время как активность глобальных тропических циклонов превышала средние показатели.

Согласно отчету, в июне средняя глобальная температура поверхности Земли превысила средний показатель XX века на 1,09 градуса Цельсия, что сделало этот июнь вторым самым жарким за всю историю наблюдений, уступив лишь 2024 году.

Согласно "Глобальному годовому прогнозу температуры" NCEI, весьма вероятно, что 2026 год войдет в пятерку самых теплых лет за всю историю наблюдений.