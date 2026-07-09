Более 3800 человек стали жертвами разрушительного землетрясения в Венесуэле

Почти 17 000 человек получили ранения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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До 3811 человек увеличилось число жертв землетрясения в Венесуэле. Об этом 9 июля сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

«По данным на 8 июля: 3811 погибших и 16 740 раненых. Отмечаем спасение 6462 человек и оказание помощи 86 794 семьям», - сказано в публикации в Telegram-канале.

Он отметил, что все представители государственных структур продолжают работать на местах происшествия.

Родригес 8 июля сообщал о 3685 погибших. Кроме того, 16 740 тогда числились как пострадавшие.

Землетрясения в Венесуэле произошли 24 июня. Эпицентр был расположен в 60 км к северо-западу от города Валенсия, а также в 28 км к северо-востоку от Сан-Фелипе. Землетрясение стало сильнейшим в стране с 1900 года.