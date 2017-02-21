​Решать конкретные задачи

Айгуль Турысбекова

Инженеров разных профилей готовят несколько вузов города. Выпускники технических вузов – одни из самых востребованных специалистов на рынке труда. Инженеров-энергетиков и связистов готовят в Алматинском институте энерге­тики и связи, инженеров-строителей – в Казахской головной архитектурно-строительной академии, в Казахской академии транспорта и коммуникаций им. Тынышбаева учатся будущие инженеры железнодорожного и автомобильного транспорта. Казахская автомобильно-дорожная академия им. Гончарова обучает инженеров в области строительства и эксплуатации дорог.

В сентябре 2015 года Глава государства принял решение об объединении Казахстанско-Британского технического университета и старейшей кузницы инженерных кадров страны – КазНТУ им. К. Сатпаева. Оно было продиктовано тем, что КБТУ за последние шесть лет становился лучшим техническим университетом страны, показывал хорошие результаты на международных олимпиа­дах и имел международную аккредитацию. При этом вуз оставался небольшим, и его достижения оказывали незначительный эффект на всю образовательную систему страны. При объеди­нении вузов преследовалась цель перенести наработки КБТУ на больший масштаб, чтобы два вуза не дублировали друг друга и более рационально использовали ресурсы для повышения качества подготовки инженерных кадров.

По словам ректора Казахского национального исследовательского технического университета им. К. Сатпаева Искандера Бейсембетова, бывший КазНТУ больше ориентирован на индустриальные специальности, а КБТУ – на технологии нового информационного века, а именно на робототехнику, информационные технологии.

– Сегодня мы имеем два вуза, которые объеди­нены общими правилами, технологиями подготовки, пониманием того, как добиваться высокого качества образования. По предварительным оценкам мы предполагали, что это объединение даст результаты примерно через три года. Сегодня мы видим, как преподаватели и студенты быстро откликнулись на перемены, на использование информационных технологий в рабочем процессе, увеличение международной компоненты. Мы уже имеем больше студентов, получивших за этот год передовые знания, больше профессоров и ученых, которые стали ориентироваться на инновационные научные проекты, – отметил ректор университета.

По мнению доктора технических наук, профессора, академика Национальной инженерной академии Марата Битимбаева, профессия инженера – одна из самых востребованных в мире, без которой невозможно представить технический прогресс. Она включает в себя широкий круг специальностей. Он считает, что агроном и ветеринар, которые занимаются сельским хозяйст­вом, тоже инженеры, потому что они посвящают свою деятельность тому, чтобы развивать экономику с точки зрения ее производительных сил и произ­водственных мощностей. Сельское хозяйство и промышленность – две основы, на которых зиждят­ся экономика стран и устойчивая система государств.

– Послание Президента РК «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» – закономерный вывод, который сделан на основе анализа состояния производственных сил страны, начиная с работы мастеров и заканчивая руководителями крупных производств, – считает профессор. 

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