​Решительно и бескомпромиссно

Александра Власова

Участники V ежегодной антикоррупционной конференции, состоявшейся в Международный день прав человека, в нынешнем году сосредоточились на обсуж­дении таких передовых инст­рументов противодействия коррупции, как ответственность за незаконное обогащение, защита осведомителей и система поощрений за сообщения о коррупционных правонарушениях, а также антикоррупционная экспертиза и просвещение. Участие в конференции принимали эксперты из 10 стран, в том числе Австрии, Франции, Китая, Кореи, России.

– Для многих стран мира коррупция является серьезным препятствием для успешного экономического развития, но самое главное, лишает граждан доступа к основным правам и благосостоянию, подрывает их доверие к государственным институтам. Курс на решительную и бескомпромиссную борьбу с коррупцией объявлен Лидером нации – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Этот курс продолжен действующим Президентом Касым-Жомартом Токаевым, который в своем Послании еще раз подчеркнул необходимость системного противодействия коррупции, – сказал Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, открывая мероприя­тие.

По его словам, с момента своего становления Казахстан выстроил целенаправленную и последовательную антикоррупционную политику, реализуемую на системной и комплексной основе. Наша страна, являясь полноправным членом Конвенции ООН против коррупции, антикоррупционной сети ОЭСР и с текущего года – Группы государств против коррупции (ГРЕКО), приняла на себя ряд серьезных международных обязательств.

Сформирована эффективная законодательная база, основанная на лучшем отечественном и международном опыте. Ориентируясь на повышение благосос­тояния граждан, определяются новые модели развития, которые позволят создать общество, свободное от коррупции. Для этого проводится масштабная реформа государственной службы, создается профессиональный государственный аппарат, нацеленный на инновационное развитие. Разработаны эффективные механизмы защиты бизнеса и инвестиций, повышается прозрачность госор­ганов, расширяется поле общест­венного контроля. Широкое применение цифровых решений в сфере оказания госуслуг должно значительно сократить бытовую коррупцию.

– Современный облик антикоррупционной политики Казахстана отражает прежде всего приоритет методов превенции, профилактики, отхода от карательных и репрессивных мер. Такая парадигма доказала свою действенность, принятые меры высоко оценены международными экспертами и мировыми рейтинговыми агентствами. К примеру, по оценкам Всемирного банка, за последний год Казахстан в 2 раза улучшил показатели по индикатору «Контроль коррупции», – отметил Крымбек Кушербаев.

О новых компетенциях Антикоррупционной службы страны рассказал председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Алик Шпекбаев. В своем выступ­лении он подчеркнул, что новой компетенцией агентства считается прежде всего оценка уровня и проведение социологических исследований в государственном и частном секторах.

– Мы учитываем итоги опросов, результаты мониторинга обращений граждан, фидбэк со стороны экспертов и международную оценку в выстраивании нашей работы. Коренной мерой, придающей импульс усиления противодействия коррупции, стало подписание соглашения о вступлении в Группу государств против коррупции (ГРЕКО). А это и есть демонстрация на деле приверженности нашей страны как полноправного участника Конвенции ООН против коррупции фундаментальным принципам и ценностям Совета Европы. Сделано немало, но мы на этом не останавливаемся, – сказал он.

Алик Шпекбаев также напомнил, что 26 ноября Главой государства был подписан закон, согласно которому руководители госорганов и самостоятельных структурных подразделений будут нести персональную ответственность вплоть до отставки в случае совершения подчиненными коррупционных правонарушений. Была введена и дисциплинарная ответственность руководителей государственных органов, организаций, субъектов квазигосударственного сектора за систематическое и ненадлежащее выполнение обязанностей по предупреждению коррупции. С 1 января 2020 года в силу вступает Антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов с широким привлечением общественности.

Глава антикоррупционного ведомства сообщил, что результаты реализации этих мер уже есть – больше половины граждан Казахстана отмечают снижение уровня коррупции за последние годы. По его словам, более 76 опрошенных предпринимателей считают, что в Казахстане развивать свой бизнес можно исключительно в правовом поле. Всемирный банк детально исследует показатели контроля коррупции в рамках индикатора «Государственное управление» в 214 странах мира. По последним данным, Казахстан опередил страны СНГ, продемонстрировав свой наилучший результат по данному индикатору.

Стоит отметить, что особое внимание в нашей стране придается конструктивному международному сотрудничеству и обмену опытом, способствующим совершенствованию механизма противодействия коррупции и усилению культуры добропорядочности. Так, в начале следующего года антикоррупционные службы Казахстана и Франции будут подписывать соглашение о долгосрочном сотрудничестве, продолжится совместная работа с делегацией Национальной школы судей Франции.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в РК Филипп Мартинэ в связи с этим рассказал о положительном опыте, который может применить Казахстан в борьбе с коррупцией: «Каждый человек в совете министров дает полный отчет о своих действиях. В каждом министерстве Франции есть человек, который пишет правила и рекомендации для чиновников для того, чтобы соблюдался закон, а их поведение было добропорядочным. Например, в МИД Франции запрещается принимать подарки, ценность которых выше 300 евро. Если же такой подарок получен, то его обязаны отдать и подписать соответствующий протокол».

Далее представители антикоррупционных органов зарубежных стран поделились опытом и знаниями в части внедрения и реализации международно признанных превентивных антикоррупционных инструментов.

В рамках конференции прошел также семинар по вопросам противодействия коррупции для стран Центральной Азии и Афганистана, который провели Национальная школа правосудия Франции и Академия государственного управления при Президенте РК.

