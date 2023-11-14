Ресурсов больниц Газы осталось на 48 часов – Минздрав Палестины

Если помощь не прибудет, работа всех больниц в секторе Газа остановится

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Работа всех действующих больниц в Газе будет остановлена в течение 48 часов, если в ближайшее время медицинские учреждения не получат помощь. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Если помощь не прибудет, работа всех больниц в секторе Газа будет приостановлена в течение следующих 48 часов", - приводит агентство заявление представителя палестинского Минздрава.

Ведомство ранее сообщало о том, что больницы сектора Газа остро нуждаются в лекарствах, медицинском оборудовании и топливе для генераторов. А палестинская организация Красного Полумесяца отмечала, что по меньшей мере 22 больницы в секторе Газа (из 35 существующих) прекратили работу в результате ударов Израиля.

Накануне сообщалось, что начался процесс эвакуации казахстанцев из сектора Газа.