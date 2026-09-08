Мощные лесные пожары бушуют в турецкой Анталье

Борьбу с огнем осложняет сильный ветер, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

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Как сообщает Anadolu со ссылкой на администрацию провинции и управление лесного хозяйства Турции, в ликвидации возгораний задействованы три самолета, девять вертолетов, 110 пожарных автоцистерн, четыре единицы тяжелой техники.

На месте ЧП работают 866 спасателей.

Из-за увеличения площади пожара власти перекрыли Северную окружную дорогу и часть трассы Анталья - Ыспарта.

Кроме того, началась эвакуация жителей из районов, куда может добраться огонь.

В Серике сгорели пять домов, повреждения получили теплицы и сельскохозяйственные участки.

Три человека пострадали, они доставлены в больницу.