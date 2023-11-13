Начался процесс эвакуации казахстанцев из сектора Газа

Спецоперации
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Искакова Айдана
корреспондент

Первая группа состоит из 44 человек

Фото: пресс-служба МИД РК

Начался процесс  эвакуации казахстанцев из сектора Газа. Об этом на брифинге в Астане сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Сегодня начался процесс эвакуации наших граждан из сектора Газа. На 13 ноября текущего года запланирована эвакуация первой группы из 44 граждан. В эту группу входят 40 граждан Казахстана и 4 иностранца – члены их семей", - сообщил Смадияров.

По его информации, кроме Казахстана, среди эвакуируемых есть представители 9 других стран, включая Марокко, Иордания, Россия, Испания, Швеция, Перу, Нидерланды, Великобритания и США.

"В общей сложности через пункт Рафах на сегодня запланирована эвакуация 594 человек включая наших 44 граждан. Выход будет осуществляться через КПП Рафах, расположенный между сектором Газа и Египтом. После пересечения пункта пропуска казахстанцы будут доставлены наземным транспортом в город Каир и размещены в гостинице. После проверки необходимых документов, они будут отправлены в Казахстан", - добавил спикер.

Он отметил, что Казахстан продолжает работу по получению разрешения властей Египта на вывод и других казахстанцев, а также членов их семей, которые остаются в секторе Газа.

Напомним, ХАМАС нанес неожиданный удар по территории Израиля утром 7 октября 2023 года. Власти Израиля одобрили решение о переводе страны в "состояние войны".

11 октября 124 казахстанца вернулись на родину из Израиля на репатриационном рейсе. 

Ранее сообщалось о том, что в секторе Газа находятся 76 граждан Казахстана. 

#МИД #эвакуация #казахстанцы #сектор Газа

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